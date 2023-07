¡La que faltaba! Sharon Corrales se refirió a la polémica por la lista de la Selección femenina

Sharon Corrales, futbolista costarricense, dijo su verdad sobre la lista de la Selección Nacional, que causó tanta polémica por la ausencia de grandes futbolistas como Shirley Cruz, Lixy Rodríguez, Noelia Bermúdez o Carolina Estrada y pide apoyo para las muchachas.

Sharon Corrales manda a las seleccionadas buenas vibras. (Instagram)

La portera, quien ha hecho carrera en el fútbol internacional en países como Panamá y Colombia, escribió en sus redes sociales el siguiente mensaje.

“Voy a decir algo y sé que muchos se molestarán… se siente feo como mujer que ama el fútbol, leer tanto comentario feo hacia las jugadoras que nos representan en el mundial, esos comentarios no harán que las cosas sean distintas, allí están las que nos representarán y yo, apesar de todo, quiero vivir la alegría de la fiesta del fútbol.

“Talvez no sean las de su agrado, pero ya no hay nada que hacer. ¿Cuántos países desearían tener un cupo y estar allí? y, pues no. Entonces, ¿por qué como ticos no nos unimos y mejor les mandamos buena vibra? No hay que confundir las cosas y tirar odio a todo”, dijo la portera.

“Ellas van a representar nuestra bandera y yo desde mi casa les enviaré todas las buenas vibras, porque no es un nombre el que compite, es Costa Rica, su país y el mío”, escribió.

O sea, Corrales hace un llamado a la unión como afición, mandarle buenas vibras a las jugadoras que ya están en el Mundial y dejar de lamentarse por las que no fueron convocadas. ¿Para usted, tiene razón?