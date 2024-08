La razón por la que Vladimir Quesada comparó a Youstin Salas con una estrella del Bayern Múnich

Youstin Salas en el Apertura 2024 ahora juega como lateral derecho. (Marvin Caravaca)

Vladimir Quesada, técnico del Saprissa, comparó a Youstin Salas con una estrella del Bayern Múnich previo al juego de este jueves contra el Municipal de Guatemala por Copa Centroamericana.

La situación sucedió cuando a Delfín le preguntaron sobre cómo se siente con su nuevo rol de jugar de lateral derecho y respondió que es algo que conoce muy bien desde que inició en el fútbol.

“Es un puesto que ya me conozco. En mi paso por el Wellington Phoenix el profesor me puso de lateral, además mis comienzos en el fútbol fueron de lateral. Gracias a Dios, eso se me facilita mucho. También dentro del camerino me hacen muchas bromas de que ese es mi puesto, me dicen que lo he hecho de la mejor forma.

“Eso no ha sido algo nuevo, se trabaja durante la semana, también es virtud del profesor en ver las características de los jugadores, porque si bien es cierto no juego solo en una posición distinta que me han visto normalmente, también otros compañeros que les pasa lo mismo y lo hacen bien”, agregó.

LEA MÁS: Vladimir Quesada da una noticia que muchos considerarán buena y otros malísima para Saprissa

Vladi le atravesó el caballo a Salas para decir nombres de destacados jugadores del Bayern Múnich que les ha tocado hacer ese rol.

“Con permiso. Philipp Lahm, Joshua Kimmich, Berti Vogts, Benjamín Pavard, le puedo decir a muchos jugadores que igual, con perfil normalmente de lateral derecho, pudieron jugar sin problemas como mediocampistas, hay una facilidad para ellos y viceversa como a Youstin”, comentó.

Youstin, en otra pregunta, respondió cuál es el lateral que más admira y ve su estilo de juego para agarrar bolados.

“La verdad es que vi mucho a Dani Alves en su tiempo y me gustaba mucho como jugaba, entonces aprendí muchas cosas de él”.

Saprissa cierra su participación en la fase de grupo de la Copa contra el Municipal, si gana, clasifica a la siguiente ronda. El juego arrancará a las 6 p. m. en transmisión de Disney+.