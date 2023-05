La relación de Messi con un miembro de la Selección Nacional de Costa Rica

Un miembro de la Selección Nacional de Costa Rica tuvo que ver con que el astro argentino Lionel Messi se integrara a la selección nacional de Argentina.

Se trata del director de selecciones nacionales Claudio Vivas, quien fue quien le llevó un video de Messi a Marcelo Bielsa. Ambos quedaron como locos. La historia la contó este lunes en TNTS Sports Argentina, Hugo Tocalli, exjugador y entrenador argentino.

Claudio Vivas, director de selecciones, ayudó a descubrir a Messi.

“Un día vino Claudio Vivas, que era el ayudante de Bielsa, me dio un VHS y me dice ‘Hugo, mirá esto me lo dieron en Rosario de un chico que juega en el Barcelona”.

“Entonces después de la práctica me voy a la habitación y pongo el VHS. Cinco jugadas de Lionel Messi eran, yo me estaba cambiando y digo, ‘Ey’, vuelvo para atrás y lo vuelvo a poner, y lo vuelvo a poner otra vez. Pero ya nos estábamos por ir al Mundial Sub-17 de 2003, no daban los tiempos”, se dice en el reporte.

“En eso nos vamos al Mundial Sub-17 y jugamos la semifinal con España, que nos deja afuera con dos goles de Cesc Fábregas”.

La historia de Messi con Argentina tuvo un final feliz. (JUAN MABROMATA/AFP)

“Ya en el hotel, nos levantamos y me lo cruzo al cocinero que me dice: ‘Tocalli, si tú tenías a ese chaval del Barcelona, eras el campeón, con ese equipo…’ Lo miro y le digo: ‘¿Quién, Messi?’”.

“‘¿Cómo, lo conoces y no lo trajiste?’.

“En eso sale Villar, el Presidente de la Federación Española y dice: ‘Sí, Hugo. Nosotros lo quisimos traer y no quiere jugar para la Selección de España. Quiere jugar para la Selección Argentina’”.

“Lo mejor fue cuando Vivas le mostró ese vídeo a Bielsa. El loco le dice... espere, póngalo a velocidad normal. Así como lo puso en rápido no se aprecia como se debe. Vivas le dice: ‘Marcelo, está a velocidad normal’. Y ahí mismo el Loco dice, vaya a verlo a Tocalli”.

Luego, todo saben el final feliz de Messi con Argentina.