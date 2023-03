Un amigo del Loco Bielsa y amante del fútbol menor tiene en sus manos el futuro de la selecciones

El argentino Claudio Vivas es el director de selecciones nacionales, desde el 2 de enero pasado. José Cordero. (Jose Cordero)

El director de Selecciones Nacionales, Claudio Vivas, no cree que haya una crisis en el fútbol costarricense; sin embargo, reconoció que hay cosas por mejorar.

El argentino, quien llegó el 2 de enero al país, está trabajando en lo inmediato para poner la casa en orden y parte de sus tareas han sido organizar las distintas selecciones masculinas y femeninas.

Vivas tiene 54 años. Es papá de cuatro hijos y afirmó estar encantado con Tiquicia, su gente y sus comidas.

El sudamericano debutó como entrenador en el 2009 y ha trabajado como entrenador en clubes como Argentinos Junior, Racing y Banfield. Fue asistente técnico de Marcelo Bielsa con Argentina en el Mundial de Corea del Sur y Japón 2002 y en el Boca Juniors trabajó como coordinador de ligas menores.

Franco, uno de los hijos de Claudio Vivas jugó como delantero. Twitter.

Trabajando

- ¿Cómo se ha sentido en Costa Rica?

Me siento de maravilla, llegué el 2 de enero y ya conocía la Federación porque en el 2015 vine a hacer un curso con Linafa, ha crecido muchísimo y la verdad me he sentido muy bien, estoy lejos de mis afectos, de mi familia, de mis tres hijos (uno falleció), de mi esposa, pero soy una persona de trabajo y me encanta trabajar y a veces tomo este tipo de decisiones porque me apasiona el fútbol y el día a día de esta profesión, que hay que llevarla muy adentro.

- Sabemos que trabajó muchos años con Marcelo Bielsa. ¿Qué tal la relación con él al día de hoy?

Hace bastante que no hablo con él, sabe que estoy acá, siempre le deseo lo mejor y él me desea lo mejor, pero tengo cinco años de no hablar con él.

- ¿Acá vive solo entonces?

Sí, mi familia está en Argentina, en Buenos Aires, estoy casado con Jorge Lina desde hace 28 años, la conocí en una cancha de fútbol, tenemos una hermosa familia. Tenemos 4 hijos, uno de ellos está en nuestros corazones, uno de 25, Franco, Micaela de 23 y Agustín el más chiquito, de 13 años, es el bebé de la familia. Mi hijo Franco jugó fútbol hasta hace un año, era delantero.

El argentino reacomodó la estructura de las distintas selecciones. José Cordero. (Jose Cordero)

- ¿Qué conocía del fútbol de Costa Rica?

Muchísimo, desde el 2015 sentía una atracción hacia el juego, la idiosincracia, tengo muchos amigos, he mantenido relación con técnicos de primera como Chope (Paulo César Wanchope), siempre he estado al pendiente de las instancias finales de los juegos de la primera división.

Tengo una relación muy buena con el anterior coordinador de Selecciones, Marcelo “Popeye” Herrera, a Cristian Salomón (técnico del Uruguay de Coronado) lo conozco desde que jugábamos al fútbol, tengo buena relación con Ángel Catalina desde hace un par de años.

Quería venir desde diciembre del 2021, pero había otras cuestiones más importantes, como lo era clasificar al Mundial y tuve que esperar bastante tiempo a ver si podía llegar, en el medio trabajé en Argentina y creo que el hecho de que esté trabajando como director deportivo es porque es el lugar en el que más cómodo me siento.

- ¿Qué ha hecho desde que llegó al país?

El primer pedido que me hizo la dirigencia es que hiciera una observación de cómo veía las cosas, lo que se puede mejorar, soy un luchador del fútbol a temprana edad y me gusta que a edad temprana puedan jugar a fútbol y la idea es que los equipos de fútbol y en los cantones, los chicos a los 5 años puedan estar en una academia y de a poco ir perfeccionando y capacitando a la gente pueda enseñar lo correcto.

Claudio Vivas, director de Selecciones Nacionales

- ¿Cómo valora el fútbol tico?

Me parece que podemos mejorar y que no podemos estancarnos, creo que tenemos que dar pasos firmes, aprender de los errores, entender que lo que nos pasó en Guatemala con la Selección Sub-17 no nos puede volver a pasar, aprender de esas situaciones y malas decisiones que se tomaron, que un torneo de esa magnitud te puede dejar fuera de un mundial, pero que te deje fuera de un mundial con una selección que esté a la altura nuestra.

Enfrentamos a cuatro equipos, pero no pudimos ejercer superioridad y no pusimos al equipo por encima de nuestros rivales, en los resultados nos dejó fuera Puerto Rico y es lo que más duele y tratar de evitar en lo sucesivo.

Erick Rodríguez ya no es el entrenador de la Selección Sub-17, él le está colaborando a Douglas Sequeira en el torneo que se disputará en Francia.

Vivas trabaja de la mano del también argentino Cristian Vella. Prensa Fedefútbol. (Fedefutbol)

- ¿Hay crisis en el fútbol costarricense?

Me puedo hacer cargo de lo que pasa desde mi llegada hasta ahora, nunca voy a ocultar las cosas, no pondré excusas. En lo que tengo que hacer un análisis es lo que viene a lo inmediato, en este semestre tenemos muchas cosas por jugar, tenemos que armar un equipo para el torneo Esperanzas de Toulon (se jugará en junio en Francia) de una categoría que está perdida (sub-20).

Hay tres partes que son fundamentales: tenemos que mejorar la visorías, en la formación vamos a crear un documento para los equipos donde ofreceremos 400 ejercicios de diferentes temas para que puedan desarrollar en sus equipos, puedan potenciar sus ideas.

Hay que mejorar en el fútbol joven, unificación de edades, unificación de reglamentos, tiempos de juego, participación de los chicos, que se puedan enfrentar todos contra todos y eso en víspera de poder resolverse, no se puede hacer nada de un día a otro, espero ir haciendo algo en el segundo semestre o en el 2024.

- ¿Qué le puede aportar al fútbol tico?

Tengo más de 30 años de experiencia y como técnico no me ha ido bien, no me ha ido mal ni tampoco me fue regular, en el mejor lugar donde he estado es en la formación, en la gestión, en la dirección deportiva.

Claudio Vivas justifica nombramiento de Douglas Sequeira en la Selección

Le quiero aportar algunos cambios beneficiosos para nuestro fútbol, en cuanto a competencias, metodologías de trabajo, capacitación de entrenadores, desarrollo de scouting (visorías) para encontrar jugadores en las siete provincias de diferentes edades, chicas y chicos y en ese aspecto, si se van cumpliendo todos los procesos que quiero desarrollar con metodología podemos lograr buenos resultados y lograr tener buenos jugadores en las selecciones mayores.

- ¿Comparte lo que dijo Hernán Medford, sobre personas que fracasan y tienen puestos en la Federación? ¿Por qué escoger a Douglas Sequeira como asistente, con los resultados que tuvo en selecciones menores?

No puedo discutir con una persona del nivel de Medford, que le ha dado tantas satisfacciones al fútbol del país, tiene su forma de opinar lo que le parezca, la realidad es que Douglas no viene de un buen momento en el fútbol guatemalteco, que ha tenido su oportunidad en selecciones menores, pero la realidad es que junto con Luis Fernando pensamos que es la persona idónea para desarrollar un trabajo con jugadores jóvenes, es una persona que tiene experiencia en formar equipos, observar jugadores y tiene la ayuda y asesoría de mi parte y de Luis Fernando.

El director de Selecciones nombró a Douglas Sequeira como el asistente de Luis Fernando Suárez. Carlos González / Archivo. (Carlos González Carballo)

- ¿Y en el caso de Amelia Valverde?

Ha sido muy cuestionada, estamos muy cerca del Mundial, un mérito que logró como entrenadora, pero detecté que necesitaba una persona más directa, que le ayudara a tomar mejores decisiones, por eso ordené la estructura, todos hacían de todo, no podés estar en todo lado.

- ¿Qué opina de la regla sub-20?

El jugador para poder debutar en primera debe tener tres cosas muy importantes: el aspecto físico, no me refiero a la cantidad de metros que recorre, sino a la contextura; el aspecto futbolístico y el mental. No es lo mismo jugar ante 100 mil personas, que ante 100 padres.

Hay jugadores que debutan a los 17 años, según las necesidades que hay, pero no me parece que un entrenador esté condicionado a armar un equipo con la imposición de poner un jugador para que se cumpla la regla.

Si la regla es beneficiosa para la organización y para selecciones nacionales, podría ser aceptada, pero si es solamente para cumplir un requisito, o yo la sacaría o atrasaría la edad de los chicos, siempre y cuando tengan una edad estipulada.