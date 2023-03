(Video) Rodolfo Villalobos rompe el silencio y habla sobre las denuncias en su contra

El presidente de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) y nuevo miembro del directorio ejecutivo de la FIFA, Rodolfo Villalobos, conversó este miércoles con La Teja acerca de las dos denuncias que se presentaron contra él en las últimas semanas.

Rodolfo Villalobos dijo que en ambas denuncias estuvo presente el interés político. (JOHN DURAN)

Una de las denuncias es interna y la otra es en la vía judicial. En ambas, el presidente respondió algunos cuestionamientos al respecto.

Rodolfo Villalobos explica que el asunto con la jefe de Recursos Humanos se hizo más grande porque se metió la política

La primera la puso una mujer, coordinadora del departamento de Recursos Humanos, quien lo acusó de malos tratos, humillaciones, gritos y de que la puso a hacer trabajos que no le competen.

Los hechos ocurrieron el 31 de enero pasado y la mujer escribió una carta al Secretario General del Comité Ejecutivo de la Fedefutbol, explicando lo ocurrido.

A Rodolfo Villalobos no lo pueden despedir de la Fedefútbol, solo por una razón sería separado del cargo

La segunda es una denuncia penal interpuesta por el exárbitro Berny Ulloa ante la Fiscalía Adjunta Especial de Género, el pasado 13 de febrero, por hechos ocurridos en el 2014.

- Usted trató mal a una subalterna de recursos humanos, la humilló, le gritó, le faltó respeto y otras cosas, según lo que ella dice, ¿por qué si usted conoce los reglamentos y estatutos de la FIFA, actuó de esa manera?

Ese aspecto es un tema que está cerrado en la Federación. Lo que sí le puedo decir es que no debí levantar la voz, no debí decir algunas cosas, le ofrecí una disculpa, pero es un tema que ya está cerrado y por un mismo mandato del Comité Ejecutivo no me voy a referir más, solo aceptando que no debí levantar la voz y que mi comunicación debió haber sido directamente con el Secretario General (Gustavo Araya) que es el responsable de toda la administración, no a través de ella. Es lo que voy a decir.

- Pero don Rodolfo, si usted conoce el reglamento de FIFA y actúa así, ¿qué garantiza que estando en una posición de más alta jerarquía, no va a actuar igual? y sino lo conocía, cómo es posible ... (interrumpe).

Trabajadora de la Fedefútbol acusa a Rodolfo Villalobos de “humillaciones y y maltratos”

Yo no estoy diciendo que no lo conocía. Vamos a ver, una cosa es una regañada, que usted se la ha llevado y que cree que su jefe rompió el Código de Ética de La Teja, es un momento donde usted se equivoca, lo acepta, y otra cosa es un tema de transgredir un reglamento. En todas las empresas y ha sucedido en todas, aquí, donde yo trabajaba, y que he reconocido y no tengo reparo, pero hasta ahí llegó el problema, pero se hizo más grande porque se quiso meter la parte política, entonces se trató de llevar a otro nivel. Tengo un compromiso con el Comité Ejecutivo, tengo un mandato, me disculpé con ella y el caso para nosotros está cerrado.

Rodolfo Villalobos se defiende ante las acusaciones

-¿Por qué había un interés suyo en el nombramiento de una persona?

¿Cuál interés? Voy a aclarar. Estamos en el proyecto Forward de FIFA, este se incrementó, pasó de seis o ocho millones (de dólares), la FIFA desde hace tiempo nos viene pidiendo alguien exclusivo para Forward y estamos compartiendo la persona de mantenimiento y servicios generales con Forward, se separaron las plazas y había que contratar una plaza y eso se presentó al tesorero, al secretario general, se vio en la Comisión de Finanzas y se aprobó. ¿Cuál es mi interés? Como cuando no tenemos secretario general, hay que contratar, como cuando salió alguien de selecciones y hay que contratar. No hay otro interés, ni nada oculto, es simplemente una plaza que había que llenarla.

- ¿Por qué llegó Lidia Rojas a decirle a usted que contratara a equis persona en ese puesto?

Exdirectivo destapa cómo Rodolfo Villalobos hace y deshace en la Fedefútbol

Eso es falso, vamos a ver. Voy a estar claro, en este tema no voy a referirme más porque usted tiene verdades suyas, que voy a confrontar contra lo mío y esto me va a obligar a hablar y yo conversando con el Comité Ejecutivo ese tema lo cerré. Estoy aceptando que me equivoqué, el tema interno es muy administrativo y es del secretario general. En lo que compete a mí, no voy a confrontar verdades suyas con verdades mías. Se están insinuando temas que no quiero entrar en eso y pido por favor que respeten que tengo un mandato con el Comité Ejecutivo.

Contrademandó

-Hace poco salió a la luz pública, una denuncia que interpuso el exárbitro Berny Ulloa ante la Fiscalía Adjunta de Asuntos de Género, ¿la conoce?

Lo único que voy a decir es que ya hemos presentado una denuncia contra las personas que están alrededor de eso y está en manos de mis abogados y no quiero referirme a eso.

- ¿Una denuncia por qué?

Una denuncia que está puesta, nosotros presentamos nuestra denuncia contra la persona que lo hizo y no voy a hablar más de eso.

- ¿Por qué cree usted que se denuncia una cosa así?

Es un tema político.

- Pero, ¿Berny tiene intereses políticos?

- No sé si Berny o quien esté detrás de Berny.

Rodolfo Villalobos podría ser inhabilitado hasta dos años de toda actividad futbolística

-¿ Por qué no quiere hablar del tema?

- Eso está en manos de mis abogados y no me voy a referir a ese tema.

- Me llama la atención que diga que no tiene ningún reparo en explicar cosas que considera fueron errores y que da la cara, como lo de Irak, pero en este asunto se quede callado.

Es que cuando uno se enfrenta a falsedades de ese tamaño uno tiene que hacerse a un lado y dejar que las autoridades competentes sean las que intervengan y creo que usted o cualquier persona en una situación de esas haría lo mismo, hay momentos para dar la cara. Le voy a poner un ejemplo, en el 2016 con FIFAgate me sacaron de portada señalándome como una persona involucrada y tuve que esperar cuatro años para demostrar que no tenía nada que ver.