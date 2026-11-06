La sorpresiva confesión de Aarón Salazar sobre su juego en Alajuelense

A Aarón Salazar siempre se le ha ligado con ser un gran defensa central, polifuncional, pero sus mejores momentos, o los más recordados, son en la parte baja.

Pese a que la mayoría lo recuerda de central, también ha jugado en la mitad del campo y como lateral, en caso de que el equipo lo necesite, ya sea actualmente con la Liga Deportiva Alajuelense, pero también tuvo un paso exitoso en San Carlos y en el Club Sport Herediano, logrando alzar varias copas como campeón.

Salazar afirma que su posición favorita es de conte. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Después del triunfo de los erizos este pasado miércoles en el estadio Ricardo Saprissa contra Escorpiones, al jugador se le hizo la consulta de cuál es su posición favorita dentro del campo y la respuesta sorprendió.

“Me gusta la que estoy usando ahorita, me gusta de contención; yo creo que ahí puedo dar bastantes soluciones dentro del juego”, explicó el futbolista de Alajuelense en Fox.

LEA MÁS: Figura de Alajuelense sufre la pérdida de su padre

Salazar dio de ejemplo lo que él puede darle al equipo estando en la mitad del campo como contención, en lugar de defensa, que es donde más partidos acumula en su carrera.

“Por poner un ejemplo, cuando hay dos puntas y un central tiene que quebrar, yo puedo meterme a cubrir ese espacio (es decir, ponerse de central cuando un compañero se sale de su zona), y ahí es donde más me gusta, en la contención”, señaló el jugador rojinegro.

Con la reciente lesión de Celso, quien en el clásico entró en los últimos minutos, sumado a que contra Escorpiones, el mismo Borges fue suplente, se le abrió el campo a Aarón para jugar en la mitad del campo, además de que contra los belemitas, Juan Pi Añor también ingresó en el complemento.