La Tejita vaticinó que Saprissa derrotaría a Alajuelense en el clásico

Con una caricatura del Monstruo listo para ser enterrado y el León pidiéndole que se levantara y jugara, fue como vaticinamos en La Teja lo que sucedería este miércoles en el clásico, mejenga en la que resucitó el Sapri al vencer 2-0 al Monstruo.

La imagen la publicamos en La Tejita, que es una caricatura que sale todos los martes en la sección deportiva de la edición impresa de La Teja, pero no crea que es que en el periódico tenemos una bolita de cristal y vemos el futuro, más de un periodista también adelantó que esto sucedería, lo clásico es que la S le gane a la Liga.

Lo clásico es que Saprissa se suene a la Liga. (Rafael Pacheco Granados)

Pese al momento en que llegaban los contendientes, la Liga líder, con el doble de puntos de Saprissa y con una seguidilla de triunfos, el Monstruo de colero, con un punto ganado en la segunda vuelta, y un técnico que no había visto la victoria en todo el 2022, era arriesgado dar un pronóstico en el que el Sapri era el favorito, pero hubo valientes.

Eso sí, hasta el manudo más fiebre sentía en el aire, en el ambiente, que eso podría ocurrir, como ha pasado en los últimos nueve clásicos, la cantidad de partidos que lleva el León sin ganarle a Saprissa y que en muchos ha llegado con el cartel de favorito.

El clásico de la primera vuelta, casi en las mismas condiciones o la semifinal del Clausura 2021, a las que la Liga llegó invicta y cayó contra el Sapri que con costos clasificó, son algunos ejemplos.

Adrián “el Cazador” Barboza fue uno de los periodistas que olió el tropezón manudo y expresó en Escenario Deportivo de Monumental que lo del Sapri es flor de un día.

Jeaustin Campos volvió a sonreír, nada menos que ante Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados)

“Lo dije por la experiencia que dan los años, Saprissa ha sido contundente, vea cuántos clásicos más ha ganado, el cambio de Jeaustin que ante la circunstancia que no ha ganado y la composición que tiene Saprissa y sus jugadores que se preparan para ese partido”, dijo.

“Sé que la Liga tiene mejor cuadro, mejores cambios, mejor organización pero sabía que Saprissa con lo que tiene o menos le ganaba. Pero ojo, también he dicho que será un alegrón de burro, Saprissa no clasifica. Los morados, no crean que porque ganó el clásico se va a levantar”.

El periodista Juan Carlos Solano tambień lo pronosticó en el programa Futbol Club de TD+, con Claudio Ciccia.

“No lo dije por decirlo, tengo cinco años de ser entrenador con licencia A, un curso de analista táctico que impartió el Barcelona, un certificado de coaching deportivo con el Atlético de Madrid, que dio Diego Gutiérrez y quince años de ejercer periodismo. Se lo digo para explicar por qué lo dije.

“Empecé a estudiar el fenómeno del futbol y me basé en ejemplos del extranjero. El Real Madrid probablemente sea campeón de España y está en semifinales de la Champions, pero se enfrentó al Barcelona, a un mal Barcelona y fue goleado. Lo de Alajuelense se da hace rato y no le ponga el nombre de Albert Rudé, quien tiene mucha capacidad, eso le hubiera pasado con cualquier otro”, expresó.

Solano dijo que la Liga con Andrés Carevic le metió cinco a Saprissa y nadie hablaba de un aspecto mental en ese momento, con una planilla similar.

“Lo que pasa es que la Liga no puede ganar los partidos decisivos, desde mi óptica hay responsabilidad del cuerpo técnico, pero en la institución algo está generando una desestabilidad mental.

[ Programas dicen que jugador de Saprissa estaría en la órbita de Alajuelense ]

“Cuando fueron campeones ante Herediano, no había afición. A la Liga le cuesta jugar cuando el estadio está lleno y hay altas expectativas sobre el equipo. Es un cúmulo de situaciones, pero el aspecto mental tiene gran peso”, dijo.

Otro que puso el huevo antes fue el periodista de 120 Minutos Carlos Serrano, quien asegura que Alajuelense le falta fuerza mental en estos compromisos.

Saprissa le pasó por encima a Alajuelense en los dos clásicos de la temporada regular. (Rafael Pacheco Granados)

“Alajuelense ha demostrado que en la parte mental el clásico le cuesta y Saprissa lo contrario. El juego contra Pumas que hizo Saprissa era una muestra de que sí tenía con qué, pero no lo han podido manejar en partidos más sencillos”, aseguró Serrano.

También explicó que la presencia de Jeaustin Campos en el banquillo lo animó a mandarse con el pronóstico porque el entrenador morado suele hacer cambios tácticos y estudiar al rival.

“Siempre lo sostuve, Jeaustin es el mejor aliado para Saprissa en estos momentos por la situación del club, por la calidad de técnico y su conocimiento. El gran mérito del triunfo fue la lectura de Jeaustin porque supo cómo sorprender a la Liga y neutralizar a sus figuras. Es uno de los mejores técnicos de nuestro campeonato”, dijo.

Recordemos que el entrenador fue campeón con Herediano en el torneo pasado y demostró mucho colmillo. En el primer juego de la final en la Cueva cerró espacios y buscó el contragolpe. Al final el Team ganó con un gol de penal. Para la vuelta en el Coyella, esperó que Saprissa se le viniera encima y luego le hizo cambios ofensivos. El Team ganó los dos juegos gracias a la lectura del técnico morado.