Programas dicen que jugador de Saprissa estaría en la órbita de Alajuelense

Un defensor o un delantero del Deportivo Saprissa estarían en la mira de Alajuelense, según dieron a conocer este miércoles los programas Fútbol sin Censura y Cracks.

El primer rumor lo puso en el tapete el espacio radial, que se transmite todos los días de 11 a. m. a mediodía en radio Actual, y dice que Jimmy Marín podría vestirse de rojinegro la próxima temporada.

Mientras que el programa de TD+ especuló con la supuesta posibilidad de que Alajuelense le robe a Kendall Waston al Monstruo.

20/11/2021 Jornada 20 partido entre Saprissa y Sporting, celebra el gol Jimmy Marín. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Según Jean Carlo Navarro, uno de los panelistas, una fuente le dijo que Marín ya está palabreado y que por eso casi no juega con el cuadro morado.

Eso sí, expresó que para que eso se dé, el jugador tendrá que pulsear rescindir, por mutuo acuerdo, el contrato que le queda con el Monstruo, que es hasta hasta el 2023.

La movida de la dirigencia rojinegra sería para reforzar al equipo ante la eventual salida de Carlos Mora.

“Fuentes allegadas a Futbol sin Censura nos comentan que se viene bomba en el mercado nacional, una bomba parecida a la de Johan Venegas, y la Liga no va a pagar un solo colón y, ¿sabe por qué no va a pagar un solo colón? Fuentes cercanas dicen que Jimmy Marín no está jugando en el Deportivo Saprissa no por rendimiento, sino por unos temas extrafutbol, pero no puede firmar con la Liga porque tiene contrato hasta el 2023.

“Resulta que Alajuelense no va a pagar una cláusula de contrato, menos a Saprissa, pero, ¿qué va a pasar?, va a haber un mutuo acuerdo para romper el contrato (entre Jimmy y Saprissa)”, dijo Navarro.

Por otra parte, Johnny ‘Loko’ González, del programa Cracks, de TD+, llegó con la noticia de que Waston iría a la Liga, detalle que soltó Gilberto ‘Tuma’ Martínez, exjugador morado que forma parte del espacio.

“Las malas lenguas dicen por ahí que Waston va para la Liga. A mí no me consta porque en primer lugar yo no he hablado con Kendall”, dijo el exdefensor.



— "Jimmy Marín está finiquitando su salida de Saprissa para firmar con la Liga", José Pablo Vega, director de Futbol sin Censura

Loko González le preguntó que si lo había escuchado en la calle o de gente a la que se le puede creer y el Tuma respondió: “A la que se le puede creer”.

También intervino Carlos ‘Zorro’ Hernández, exjugador rojinegro, quien consultado por el Loko dijo: “Yo le dije fuera de cámaras que dicen que Waston va para la Liga”. El Zorro aseguró que a él se lo dijo una fuente diferente a la del Tuma.

“También me tiraron otra, que puede ser un delantero de Saprissa el que va para la Liga”, añadió el Zorro.