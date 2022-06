¡Qué triste! Jugó con la selección de Colombia y ahora es indigente

Un corto video de 21 segundos que compartió un periodista en Colombia recordó la dura situación que vive el exfutbolista de la selección Henry Viáfara, quien desde que se retiró ha vivido momentos muy complicados.

En las imágenes se ve a una persona en estado de indigencia deambular por las calles del occidente colombiano.

Este es el indigente que grabó el periodista y que supuestamente es Viáfara. Foto tomada de El Universo

Según dio a entender Jaime Dinas, el periodista que grabó el video, dicha persona sería Viáfara, quien jugó con el América de Cali tres finales de Copa Libertadores y también hizo parte de la selección en la década de los ochenta.

“Una pena registrar esta información, con un futbolista que en su momento entrevisté y compartí . Fortaleza a su familia y que el Todopoderoso le brinde la oportunidad de salir de esa tiniebla en la que se encuentra y la que debemos unir esfuerzos para sacarlo”, apuntó Dinas.

Horas después, comentó: “María del Mar, hija menor de Henry Viáfara, me contactó y me solicitó bajar el video que coloqué en @JaimeDinas y de inmediato en compañía del Concejal Roberto Ortiz iniciaremos la labor y campaña de recuperar a un ser humano que merece una oportunidad de vida”.

Sin tener claridad sobre si el hombre del video era en efecto Viáfara, lo cierto es que el exfutbolista sí lleva varios años sufriendo de dificultades económicas y de salud. De hecho, algunos internautas han expresado que la vieja gloria del fútbol nacional vive en el municipio de Dosquebradas, Risaralda, en un estado de indigencia.

En una entrevista con El País, de Cali, Colombia, Viáfara había manifestado en 2014 que vivía una dura situación en la que dependía del apoyo que le diera la gente.

“Desde hace unos años estoy viviendo con mi mamá en Villarrica, pero todo se vino abajo cuando me separé de mi esposa. Hubo muchas decepciones y después, con la mala suerte, caí en la drogadicción. Ese fue el punto final. Después, cuando me retiré del fútbol, llegó un momento en que me sobraba demasiado tiempo, no tenía nada que hacer y me iba para una finca, para otro lado, con los amigos, la rumba... De una persona que era juiciosa a llegar a ser un vago, cualquiera se enloquece. Cuando me di cuenta de todo, ya estaba en lo profundo del vicio, no había nada que hacer”, dijo en ese entonces.

Henry Viáfara hasta llegó a compartir con Pelé. Tomada de Semana.com

Para la época, Viáfara dijo que residía en Puerto Tejada (Cauca) y no tenía una situación estable.

“Camino las calles pa’rriba y pa’bajo. Algunas veces le colaboro al Notario con alguna vuelta y él me da para la comida. También me rebusco descargando los carros de gaseosas”.

Ahora, según Dinas, Viáfara ya fue contactado por autoridades municipales. Hasta el momento, no se han conocido mayores detalles de su situación. Tan solo se espera que reciba la ayuda necesaria.

