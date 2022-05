¡La venganza del rey! Wálter Centeno podría enterrar las ilusiones del Saprissa

Wálter Centeno llegó a Guadalupe en noviembre del año pasado y este miércoles tendrá una prueba de fuego ante el Saprissa. (Jose Cordero)

Wálter Centeno tiene en sus manos al equipo de sus amores, si hoy Guadalupe vence a Saprissa prácticamente apaga las ilusiones moradas de meterse a semis y de paso se mete de lleno en la lucha por un cupo a la fiesta grande.

El duelo entre guadalupanos y saprissistas será este miércoles a las 8:15 de la noche en el Colleya Fonseca y es de esas mejengas que popularmente llaman de seis puntos.

[ Saprissa cree en los milagros luego de sumar su segundo triunfo consecutivo ]

Para el Monstruo no hay de otra, no puede ni empatar ni perder, pues si no sale con los tres puntos prácticamente le echa tierra a sus aspiraciones; mientras que Guada con un triunfo llegaría a 29 unidades, los suficientes para ilusionarse.

La “S” sigue en la novena posición, con 22 unidades y aún le queda enfrentar el duelo de este miércoles, a Jicaral, Sporting y cierra la fase regular ante Grecia.

Juan Pablo Rodríguez sabe que el juego contra Guadalupe se las trae. En la foto con su hijo Mathías. Cortesía.

El exportero saprissista Álvaro Fuentes manifestó que el juego es muy mediático por ser Wálter Centeno el técnico de Guadalupe.

“Hablar de Paté es hablar de Saprissa y mucha gente está a la expectativa de si el hijo le hará daño al padre, pero sin duda alguna, la mayor carga la tiene Saprissa por todo lo que representa”, afirmó.

Fuentes recalcó que en este encuentro pesará mucho el ánimo de los futbolistas.

“Un empate no le sirve a Saprissa y eso lo saben los jugadores de Guadalupe, por eso creo que irán con todo para sacar la tarea, porque a ellos también les sirve la victoria, algunos jugadores hasta puede que tengan sangre en el ojo y quieran sonarse a los morados.

“Guadalupe lo ha hecho muy bien, hay jugadores con mucha experiencia y jugadores jóvenes, que se han acoplado a la filosofía de Paté. Pero sin duda, la carga la llevará Saprissa, por la historia y por el morbo de ver enfrentándose a Wálter con su antiguo club”, manifestó.

El técnico Jeaustin Campos enfrentará a un viejo conocido. (Rafael Pacheco Granados)

Juan Pablo Rodríguez, un aficionado saprissista cree que el partido es trascendental por la forma en que Centeno jaló del Sapri, Paté fue despedido en febrero del 2021.

“El resultado para Paté es importante, porque querrá demostrar que puede llevar a su equipo a los primeros lugares y por eso le servirá hundir a Saprissa.

“El juego creo que será abierto, habrá mucho control de la media, para tratar de llevar la bola adelante, pero creo que la presión está sobre Saprissa, porque es el equipo grande, que debe estar siempre en los primeros lugares y en cambio, sin menospreciar a Guadalupe, es un equipo que procura siempre estar en la media tabla”, afirmó.

Con él coincide Óscar Campos, un morado vecino de Heredia, quien expresó que Paté buscará con todo ganarle al Sapri.

“Paté tiene sangre en el ojo por su no continuidad en Saprissa y su proceso; sin duda va a ir con todo pensando en que conoce a muchos jugadores y su forma. Se enfrentará con un Jeaustin Campos que ya está logrando meterle su mano al equipo. Sin duda un duelo de dos morados que han obtenido grandes cosas”, aseguró Campos.

Para Óscar, los guadalupanos llegan con más presión que el equipo de sus amores.

“Guadalupe llega con más presión, sin duda alguna; porque se ha mantenido en la parte alta de la tabla y Saprissa por el contrario agarró un nuevo aire con su victoria en el clásico. Saprissa juega con calculadora en mano y Guadalupe con presión de no perder todo al final del torneo.

“Creo que va a ser un partido trabado, por el trabajo en defensa donde ninguno va a querer recibir gol, con pelotazo al área buscando sorprender” destacó el moradazo.

Óscar Campos asegura que Guadalupe es el equipo más obligado a sacar la victoria. Cortesía.

No le pudo

Centeno fue presentado como técnico de Guadalupe el 1 de noviembre del año pasado y solamente ha enfrentado al Sapri durante la presente campaña, pues al momento de su llegada, ambos equipos ya se habían enfrentado en el Apertura.

El 27 de febrero Saprissa derrotó a Guadalupe 2-1 en la Cueva. Ese día, la “S” iba cayendo en casa, con un gol de Junior Delgado al 42, pero los tibaseños empataron un minuto después, con un tanto de Jimmy Marín y el gol del gane lo hizo Ariel Rodríguez al 66.