La vida le da una nueva ilusión a Ronaldo Cisneros meses después de sufrir un duro golpe

Ronaldo Cisneros encontró un nuevo motivo para sonreír, luego de que hace unos meses vivió un momento difícil junto a su familia.

El miércoles, durante el juego entre Escorpiones y Alajuelense, el delantero liguista marcó el que era el gol del empate de los leones, al 25′. Tras la anotación, el atacante tomó la pelota y se la puso debajo de su camisa, simulando un vientre.

De esta manera, el goleador erizo anunció que un nuevo bebé llegará a su familia y, luego del partido, que cerró con goleada 4-1 a favor de los manudos, Cisneros confirmó la buena nueva.

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“Te esperamos con mucha ilusión”, escribió el futbolista en sus redes sociales.

Ronaldo Cisneros tiene un nuevo motivo para sonreír. Foto: Instagram Ronaldo Cisneros. (Foto: Instagram Ronaldo Cisneros. /Foto: Instagram Ronaldo Cisneros.)

Semanas difíciles

En junio, la familia había anunciado la llegada de un bebito, pero días después, el mexicano dio a conocer una lamentable noticia, a través de sus redes sociales.

“Quiero comunicar que nuestro bebé dejó de crecer hace algunas semanas, han sido semanas difíciles.

“Damos gracias a Dios por toda la alegría e ilusión que nos trajo esta bendición, y a nuestra familia y amigos por el apoyo recibido estos días.

“Estamos convencidos de que Dios siempre tiene mejores planes que los nuestros y que estar abiertos a la vida es la mejor decisión”, informó.