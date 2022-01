Las dos razones por las que una parte de la afición brumosa no quiere de vuelta a Marcel Hernández

La forma en que se fue del Cartaginés y el juicio que enfrentará este mes por la supuesta violación de una menor de edad, son las dos razones por las que una parte de la afición brumosa rechaza el regreso de Marcel Hernández al equipo blanquiazul.

A Cartaginés le caerían muy bien los goles del cubano. (Rafael Pacheco Granados)

Eso sí, hay que decir que la opinión de los los fiebres brumosos sobre este tema está dividida, podemos decir que un 50 por ciento quiere que vuelva y un 50 por ciento no lo quiere ver más de azul.

Jeffrey Muñoz, presidente de la peña Ballet Azul, sí ve con buenos ojos recuperar al cubano, pero reconoce que en su mismo grupo los criterios favorables son casi iguales que los negativos.

“Entre los argumentos de quienes toman una posición contraria a su llegada está la parte judicial, eso genera una división muy grande. Otros consideran que, dentro de los valores y principios de cada uno, Marcel no fue agradecido con la institución cuando se fue”, explicó.

En ese segundo punto que habla Jeffrey, lo que le critican al caribeño es que supuestamente le dio su palabra al presidente de Cartaginés, Leonardo Vargas, de que seguiría en el club, algo que finalmente no sucedió.

“Don Leo dijo en aquel momento que había un acuerdo de palabra con el cubano para que se quedara y al final sucedió que Marcel no cumplió y terminó firmando con Alajuela. Pero para mí, se fue como debe irse todo jugador que pasa por el club, dejando platica en la institución”, comentó Muñoz.

Jeffrey nos explica el porqué él sí aprueba la llegada del goleador.

“No se puede desperdiciar la oportunidad de contar con un jugador así, que ya demostró lo que puede dar en el club y en Alajuela también. Venimos de torneos donde no le metíamos ni un gol al arco del triunfo”, aseguró.

Antonieta Flores, quien también pertenece a la peña el Ballet Azul, coincidió en que el tema de momento está 0-0 y ella está en el bando del “no”.

Algunos aficionados le reprochan al cubano que no cumplió lo que le prometió al presidente Leonardo Vargas. (Rafael Pacheco Granados)

“Personalmente no me gusta que regrese por la forma en que se fue. Pero lo más preocupante es el tema del juicio, si lo meten a la cárcel... ¿qué? Hay varios temas de él, algunas actitudes”, expresó.

“Marcel hizo todo a espaldas con la Liga y se fue de forma incorrecta”, Antonio Cordero, aficionado

En ese sentido también se refirió Antonio Cordero Brenes, otro fiebrazo, quien dijo que desde el punto de vista deportivo, Marcel puede hacer falta, pero hay cuestiones éticas y morales que la afición le cuestiona.

“A mí no me gusta mucho, primero por la situación personal que tiene, eso le resta puntos, y por el tema de cómo se fue. Don Leo siempre ha hecho las cosas de frente y ha invertido para bien del club, pero Marcel hizo todo a espaldas con la Liga y se fue de forma incorrecta. Se fue a pocos días de iniciar el campeonato”, explicó.

Para Luis Peñaranda, cuando el isleño jaló del Cartaginés, dejó de sentir el amor por esos colores. “Ahora podría regresar, pero porque no le fue bien en la Liga. No estoy convencido de que sienta lo mismo. No estoy muy de acuerdo”, comentó.

Carlos Umaña sí está contento con el posible regreso, pero reconoce que esos dos puntos pueden molestar a la afición.

“Sé por amigos cartagineses, quienes están enterados, que él mantuvo esas conversaciones con don Leo (que iba a seguir en el equipo) y eso fue un poco doloroso. No debió haber hecho eso, pero siempre le mantuvimos las puertas abiertas. Lo del juicio es muy delicado, él sabrá dentro de su ser si lo hizo o no. Esperemos que todo le salga bien. Pero si viene para acá solo puedo estar contento”, dijo.

Este escena ya no se repetiría en el próximo torneo. (alonso tenorio)

Aún es manudo

La Teja consultó a Alajuelense por el tema y el departamento de prensa respondió que no hay noticias con el cubano, que al día de hoy (martes) sigue siendo jugador manudo.

Sin embargo, el jugador no fue este martes a entrenar y circula la versión, en algunos medios de comunicación, que ya se despidió del camerino rojinegro.

Hernández tendrá que enfrentar el juicio el 27 de enero, según notificó el Tribunal Penal de Cartago.