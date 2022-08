Las dos veces que Johnny Chaves estuvo a punto de dirigir a Alajuelense

La carrera de Johnny Chaves, quien falleció este viernes por un cáncer, es muy destacables, ya que desde que debutó en los banquillos en 2005, prácticamente siempre tuvo trabajo, en una profesión que es tan inestable pues los cambios de entrenadores son muy constantes.

Chaves sí estuvo en el banquillo del Cartaginés. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

Sin embargo, a pesar de que su nombre siempre sonó como una posibilidad, nunca llegó a dirigir a Saprissa, Alajuelense ni Herediano. Aunque, según nos confesó en una entrevista en noviembre pasado, sí tuvo el chance de dirigir al León.

“Sí, claro, yo tuve en el 2008 y en el 2017 la oportunidad de trabajar con Alajuelense y estaban pasando momentos difíciles y no me fui. En ese momento (2008) fue cuando la Liga sacó a una generación de jugadores experimentados, hizo una renovación y fue cuando llegó el (Marcelo) ‘Popeye’ Herrera.

“Igual en el 2017, es cuando están buscando un campeonato (la 30), yo les dije que sí en ese momento, pero no me fui porque no se pagó la cláusula con Santos y no presioné. Era un buen momento para llegar porque había que renovar y crear una buena simbiosis entre jugadores nuevos y los experimentados.

“Son situaciones en las que usted no se puede precipitar, hay que darse cuenta si es el momento justo, si usted está preparado para dar el salto a uno de estos equipos. No es un paso fácil”, nos había revelado.

Entonces, le preguntamos: ¿De Herediano y Saprissa lo han buscado alguna vez?

“Sí, me han dicho que he estado en una terna, en Heredia estuve un par de veces en una terna pero hasta ahí, en Saprissa en algún momento valoraron mi condición, pero formalmente no se me acercaron”, respondió.