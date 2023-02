Las duras declaraciones del técnico de Herediano sobre la falta de actitud

El técnico del Club Sport Herediano, Géiner Segura, expresó en la conferencia de prensa después del partido ante Grecia, que el jugador que no tenga actitud, no puede ser parte de la plantilla.

Juan Miguel Basulto es de los líderes del equipo de Géiner Segura. (CSH )

Géiner dijo que su prioridad en estos momentos es sacar los resultados y más adelante, con más fluidez, quizás jugar bonito. Herediano empató a un gol en su visita a Grecia y es quinto en la tabla de posiciones.

“Yo le digo a los muchachos que no es con el látigo, que somos profesionales y si estamos en una institución grande tenemos que representarnos, primero a nosotros mismos y luego a Herediano. El que no tenga compromiso no puede estar en Herediano. El que entra y no le pone, entra otro, esas son las reglas que puse desde el inicio”, expresó.

Géiner Segura dice que no tiene los puntos que quiere. (MAYELA LOPEZ; Mayela López)

Sin embargo, explicó que los cambios que se han visto en el equipo obedecen a una rotación para bajar las cargas por los partidos tan seguidos.

La increíble profecía que Géiner Segura hizo cinco años antes de ser campeón

“Mii equipo sabe de compromiso, el que está cansado alza la mano y entra el otro, bajo esas reglas nos manejamos”, analizó Géiner.

Comentó que no está contento con la cantidad de puntos que tiene el equipo y que le ganó un partido a San Carlos que no merecía ganar y perdió uno contra Guanacasteca, que no merecía perder.