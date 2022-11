Las frases de Keysher Fuller que sorprenden luego de la masacre ante España

Keysher Fuller fue de los más señalados en la derrota contra España. (KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP)

Éramos muchos y salió Keysher Fuller con una declaraciones que son un legítimo domingo siete, sin autocrítica alguna y casi sin sentido después de perder 7-0 ante España y ser humillados en un campeonato mundial.

Las palabras del lateral del Herediano cayeron malísimo y sorprenden al decir que no le importan las críticas y que es muy fácil destruir luego de un partido en el que ellos se esforzaron, aunque la mayoría vio todo lo contrario.

“Desde que debuté siempre han hablado, no me preocupa lo que piensen o digan, yo sé que estoy trabajando de la mejor manera, no fue un regalo estar acá, tuve que hacer muchas cosas para lograrlo. Yo sí me doy el valor que merezco aunque a muchos no les parezca, eso no me afecta, lo que me importa es lo que piensen el grupo, mi familia y quienes están alrededor mío”, comentó este jueves el defensor.

En sus expresiones faciales se notaba la molestia por los cuestionamientos de la prensa, una risa burlona o de que no le importan las críticas, tal como lo dijo. Le cuestionaron porqué fue tan fácil el juego para España y se jaló otra perlita.

“No siento que haya sido tan fácil para España, usted lo puede ver así, porque es muy fácil desde afuera decir las cosas y criticar, pero estar dentro de la cancha es otra cosa, por eso es muy fácil criticar y decir cosas”.

“Si uno fuera consciente de que le van a meter siete, no pasan estas cosas, sabemos que estuvimos en la derrota más abultada de la historia de la selección, que obviamente nos duele. Hubo jugadores que no pudieron dormir, es un mundial y un resultado de esa forma duele más que cualquier otra forma”, añadió.

Sobre qué se habló o qué pasó luego del partido, el defensor no quiso decirlo pues dice que eso sería “traicionar al grupo” y aseguró que sí estaban preparados para competir en el Mundial.

“Todavía queremos ser campeones, la ilusión no se ha ido, obviamente duele bastante perder así, pero seguimos con opciones, el domingo tenemos una revancha y dos oportunidades”.

“No fue fácil llegar acá a este Mundial, prácticamente que nadie creía en nosotros y en este momento tampoco, porque nos metieron siete, pero somos un equipo muy fuerte que depende de nosotros mismos si queremos revertir esto”.

¡Y así le piden luego a la afición que apoye hasta el último minuto!