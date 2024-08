Las frases que Gustavo Alfaro dijo cuando lo presentaron en Costa Rica y repitió en Paraguay

Gustavo Alfaro prometió compromiso para que Paraguay clasifique al mundial en 2026. (Asociación Paraguaya de Fútbol)

Gustavo Alfaro fue presentado este viernes como nuevo entrenador de la Selección de Paraguay. En sus primeras declaraciones se echó prácticamente la misma hablada que nos recetó en Costa Rica cuando lo presentaron en noviembre del 2023.

La Teja, al notar esos comentarios, volvió a escuchar la conferencia cuando lo presentó la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) y dimos con siete frases que repitió.

A continuación se las mostramos, aunque el guion cambie algunas palabras, su estructura es la misma.

Selección de puertas abiertas

Costa Rica: “Esta es una selección de puertas abiertas, estamos de acuerdo con que debemos estar en cualquier rincón del país, la selección debe decir presente”.

Paraguay: “Me gustaría ser una selección de puertas abiertas, todo jugador paraguayo que está jugando en cualquier parte del mundo tiene las puertas abiertas para la selección”.

Invitación a la selección

Costa Rica: “Para mí, un hecho importante es que la selección no es una obligación, es una invitación. Los invito a que lleguen a la selección, no los obligo, y si vienen acá es porque quieren ser parte de este lugar”.

Paraguay: “Para mí, la selección es una invitación, no es una obligación. Uno los invita a la selección nacional, pero tienen que saber el compromiso que se asume cuando viene a la selección. Cualquier otra cosa se deja de lado”.

Poco tiempo

Costa Rica: “Es muy poco el tiempo que tenemos en específico”.

Paraguay: “Sabemos que por delante hay muy poco tiempo y tenemos muchas cosas por hacer, muchas cosas que debemos de incorporar y de entender que son necesarias, que serán claves si queremos que Paraguay esté en la próxima Copa del Mundo”.

Pase de libro abierto

Costa Rica: “Las formas, ¿de qué forma jugará la selección?, ¿Cuál será su parado?, Esos son varios dilemas, la selección nacional ha jugado de distintas maneras. ¿Cuál es la ventaja de tener una selección? Tengo un pase de libro abierto. Todas las convocatorias son pases libres abiertos”.

Paraguay: “Todo jugador que esté en las condiciones de jugar, salvo el presidente que me diga que no pueda convocar a alguno porque tuvo un problema. ¿Verdad que tengo un libro de pases abierto? Por eso no me fijo en la edad”.

Dudas a los intelectuales

Costa Rica: “Antes de tomar una decisión, planteo dos millones de dudas, nosotros somos hombres de acción y le dejamos las dudas a los intelectuales, pero a veces dudar de todo y de todos nos hace encontrar las mejores respuestas”.

Paraguay: “El tema es hacerse las preguntas adecuadas en los momentos adecuados. Si buen no tengo formación militar, esto es, subordinación y valor. Aquí las dudas se las dejamos a los intelectuales, pero dudar de todo nos lleva a las conclusiones más válidas que buscamos”.

Critíqueme a mí

Costa Rica: “Si tienen que criticar, critíqueme a mí, tengo 61 años, tengo muchas batallas disputadas, tengo más de mil partidos dirigidos, por eso que las críticas sean para mí”.

Paraguay: “Lo que les pido es que apunten las críticas hacia mí, tengo el cuero curtido, bastante duro para soportar todo ese tipo de críticas”.

Un parto

Costa Rica: “El primer paso para mí es la construcción de un grupo, después el grupo debe parir a un grupo, debe surgir un equipo”.

Paraguay: “Siempre me tocó llegar en momentos de adversidad, siempre me tocó el parto de nalga, pero es lo que toca. La vida no es como uno quiere, es como es”.

Lechuga estará con los paraguayos por lo que resta de la eliminatoria sudamericana. Sus primeros compromisos serán el seis de setiembre contra Uruguay en Montevideo y cuatro días después recibirán a Brasil en Asunción.