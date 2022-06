Las reflexiones finales de Albert Rudé previo a la final que puede darle su primer título como técnico

Albert Rudé disputa este jueves el partido más importante de su joven carrera como técnico. Foto John Durán (JOHN DURAN)

A Albert Rudé le llegó la hora tatá, el momento que le podría dar el primer título en su joven carrera como entrenador, por lo que en en su cabeza no hay cosa que no sea el partido final ante el Cartaginés.

Los únicos con permiso de meterse en la mente del español son su familia y su esposa, doña Silvia, juntos se distraen un poquito al acostarse viendo la serie estadounidense Breaking Bad en Netlflix, luego todo es fútbol.

Rudé contó cómo se siente de cara al juego que define como el partido más importante de su trayectoria.

“En lo personal ya me conocen, me siento muy tranquilo, lo tomo con mucha tranquilidad. Es evidente que es el partido más importante de mi carrera porque es el que me puede llevar al primer título como director técnico y entonces por ese motivo es el más importante”, destacó cuando La Teja le preguntó sobre cómo vive estas horas.

Su esposa es la que lo rescata un poco de que en su cabeza no esté el fútbol todo el día, pues es un compromiso que también tiene que cumplir con ella, no todo en la vida puede ser trabajo.

“Yo te diría que en este tema la familia me salva, es mi salvavidas porque estoy totalmente metido en ayudar al equipo, en el análisis del propio modelo de juego, de cada uno de los jugadores, para darles las herramientas.

“Hay un mundo de preparación y sí que uno necesita a veces la familia para que lo salve y le digan: ‘Vamos a ver una serie de Netflix durante un par de horitas’ y así también descansas la mente y luego puedes estar más enfocado. Ahora estamos viendo la de Breaking Bad, la temporada cuatro, con mi esposa. Ahí pasando un buen rato juntos, que a veces con todas las concentraciones y jugando cada tres días, la familia también lo resiente y es importante también alimentar esa parte”, contó

Rudé ha pasado por mucho para llegar a este punto, en algunos momentos la afición y un sector de la prensa ha pedido su cabeza, lo que comprende como un proceso en el que nunca se desvió a pesar de las pedradas.

“Te voy a hablar desde mi perspectiva personal, de mi pura opinión personal, referente a los procesos de construcción de un equipo. Yo llego aquí con el torneo empezado, si se acuerdan quedaban ocho jornadas y realmente llego aquí con un hándicap (desventaja) muy jodido que es el tiempo.

“A partir de ahí se modifican ciertas cosas de la plantilla, se arma un proyecto en una dirección y de ahí empezamos a trabajar en esa dirección en este torneo. Ahora llevamos seis meses trabajando en esa dirección y en seis meses creo que es normal que haya altos y bajos, es normal en cualquier proceso.

“Yo rescato muy positivamente todo el proceso de este torneo, creo que al final hizo el equipo un clic para hacer una seguidilla de partidos muy buenos, sacando muy buenos resultados y esto nos ha llevado en volandas hasta el día de hoy, que estamos a ganar un partido de quedar campeones”, explicó ampliamente.

Jugadores como Bryan Ruiz son los que le echan el hombro a Albert Rudé en momentos como este. (John Durán)

Sobre los brumosos, comentó que espera un partido similar al del domingo, muy cerrado y en el que el rival puede tomarse muchas precauciones.

“Es algo que es bastante lógico, pero sí me imagino que en algún momento se tendrá que destapar todo y ahí yo creo que los dos equipos tendremos que dar un paso adelante, de una forma u otra.

“Y en ese momento, estoy seguro de que quien tenga mejor preparados los detalles y p, que a veces los tienes preparados, pero no los acaba de aprovechar el equipo, el que los tenga más claros y los aproveche en el momento idóneo, es el que se va a llevar el partido. Va a ser un partido muy apretado, cero favoritismos desde mi perspectiva”, añadió.