Las semifinales del Apertura femenino tendrán nuevas fechas: estos son los detalles

La Unión Femenina de Fútbol (Uniffut) dio a conocer que hubo un cambio en la programación de las semifinales del torneo de Apertura 2026.
Este lunes se llevó a cabo una reunión con la participación de los representantes de los cuatro clubes clasificados para las semifinales, de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) y de Uniffut.
Los equipos que avanzaron a la siguiente fase del campeonato fueron Saprissa, Alajuelense, Dimas Escazú y Sporting FC.
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“La reunión tuvo como antecedente la solicitud formal presentada por la Federación Costarricense de Fútbol ante Uniffut para suspender temporalmente el campeonato a partir del 15 de noviembre, con el objetivo de facilitar la preparación y concentración de la Selección Nacional Mayor Femenina de cara a su participación en el Campeonato Concacaf W 2026, que se disputará en Dallas, Estados Unidos”, mencionó la organización en un comunicado.
La programación
Así se jugarán las semifinales:
- Semifinales de ida: el miércoles 9 de diciembre, Dimas Escazú-Alajuelense y Sporting FC-Saprissa.
- Semifinales de vuelta: domingo 13 de diciembre, Alajuelense-Dimas Escazú y Saprissa-Sporting FC.
- Final de ida: miércoles 16 de diciembre.
- Final de vuelta: domingo 20 de diciembre.
- Gran Final de ida (si corresponde): miércoles 23 de diciembre.
- Gran Final de vuelta (si corresponde): domingo 27 de diciembre.