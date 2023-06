Las señales que la Federación ignoró y que tienen a la Selección como está

Hubo un momento crítico de la Selección Nacional que dio las señales de alerta de lo que estamos viviendo hoy en día, pero que las circunstancias o la testarudez, como prefieran, impidieron tomar acciones.

Se trata del 7 a 0 que España le metió a Costa Rica en el Mundial de Qatar, un punto crítico y humillante que para muchos debió terminar con el proceso de Luis Fernando Suárez. Pero ya existía un contrato firmado.

Luis Fernando Suárez renovó hasta el 2026. (JOHN DURAN)

La renovación del contrato se dio después de que Costa Rica le ganara el partido de repechaje a Nueva Zelanda 1 a 0, un juego que dio la clasificación al Mundial de forma casi milagrosa, pues la Sele estaba fuera de la cita mundialista al finalizar la primera vuelta de la eliminatoria.

Johnny el “Loko” González, periodista deportivo, considera que lo peor que le pudo pasar al fútbol nacional fue ganar el partido del repechaje, porque prolongó la agonía del fútbol.

“Si Costa Rica no le gana a Nueva Zelanda ese partido, no vamos al Mundial, no hacemos el ridículo, no se le hubiera renovado el contrato a Luis Fernando Suárez y estuviéramos en otro proceso. No sé si estuviéramos mejor o peor, pero sí estuviéramos en otra cosa”, expresó.

Ese detalle de la renovación le costaría a la Fedefutbol 400 mil dólares (cerca de 220 millones de colones), en caso de despedir a Suárez, un clamor popular, ante una cifra muy alta en nuestro ámbito, pero pequeña a nivel internacional. Esa cifra es extraoficial.

El apabulante 7 a 0 que nos metió España en el Mundial debió ser el fin para muchos de Luis Fernando Suárez, pero ya había renovado. (KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP)

Los periodistas Josué Quesada y Alex Mazón dicen que el juego ante Nueva Zelanda sí fue importante ganarlo y que siempre será positivo ir a un Mundial mayor, por las situaciones económicas que genera, por el prestigio y el buen ambiente social que implica, pero luego de ese juego, las cosas no se hicieron de la mejor manera.

LEA MÁS: Alguien tenía que cuestionar a Luis Fernando Suárez y tres técnicos nacionales lo hicieron

“Fuimos la única selección del mundo que le extendió el contrato al técnico antes del mundial, creo que Suárez no debió haber ido con contrato, luego del 7 a 0 lo despido, que termine el mundial y hasta luego”, expresó Quesada, de Tigo Sports.

Mazón, de radio Monumental, también considera que el 7 a 0 era el momento indicado para echar a Suárez, pues fue un ridículo mundial.

“Termina el Mundial y chao y no lo hubiera tenido firmado. Lo que pasa es que vendieron humo diciendo que había federaciones detrás de Suárez, pero yo espero los resultados y tomo la decisión”.

Amado Hidalgo, abogado y periodista deportivo, tiene un panorama diferente y dice que la Copa Oro que empieza el lunes para Costa Rica es el límite para Luis Fernando Suárez.

“Al Mundial siempre debemos ir. Hoy es fácil decir que fue un error renovarlo, pero si no se hubiera hecho y hace un buen Mundial, luego hubiera sido caro renovarlo, porque iba a ser un técnico con tres mundiales. Significaba el doble, o el triple. Era el momento para hacerlo”, considera.

“Además, recordemos que las cláusulas siempre son para los dos lados, ¿qué pasaría si la Sele está en un buen momento y es Suárez el que se quiere ir porque le sale una mejor oferta? Sería un abuso tener una cláusula donde él paga cualquier cosa para irse”, expresó.

Por eso cree que ese punto, la Federación lo manejó bien, sin embargo, la credibilidad de Suárez quedó tocada luego del Mundial, según el mismo periodista.

“Esta Copa Oro es como la prueba y determinará si merece y si tiene la capacidad para seguir. Los dos partidos amistosos dejaron dudas grandes y lo que va a definir mucho es la competencia. Si a la Sele le va mal, nadie lo puede defender, si clasifica a semifinales o a ronda de cuartos, entraría en análisis, si es que hay alguien en la Fedefutbol que sepa de fútbol, que determine si se va o se queda”.