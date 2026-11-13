Las Tres Horas de Costa Rica tendrán a un campeón mundial como gran novedad

El piloto costarricense Diego Ardiles correrá las Tres Horas de Costa Rica tras ganar un título mundial en Italia. (Cortesía organización Las Tres Horas de Costa Rica./Cortesía organización Las Tres Horas de Costa Rica.)

Las Tres Horas de Costa Rica, el evento top del automovilismo en el país, se acerca cada vez más y en esta ocasión anuncia la presencia de una figura de primerísima categoría, el piloto Diego Ardiles.

Ardiles, campeón de la categoría VLR 100 Senior de la ROK Cup Superfinal 2026, unirá fuerzas con la piloto costarricense Sofía Calderón para competir el 6 de diciembre en el Circuito Star Cars de Parque Viva.

La dupla compartirá el Lotus del equipo Apex 70 en una carrera que marcará la Gran Final del Campeonato Nacional de Automovilismo, Gran Premio Economy y que pondrá a prueba su velocidad, concentración y capacidad para administrar tres horas de competencia.

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Diego Ardiles llegará como campeón internacional a Las Tres Horas

La organización del evento destacó lo que significa contar con Diego en estas condiciones.

“Ardiles llegará a esta participación después de conquistar un resultado histórico para el kartismo costarricense. En la ROK Cup Superfinal, celebrada del 13 al 17 de octubre en Italia, obtuvo el primer lugar de la categoría VLR 100 Senior y se convirtió en el primer costarricense en ganar en esta competencia internacional.

“Ahora, el piloto buscará trasladar ese aprendizaje a una de las carreras más emblemáticas del automovilismo nacional, junto con Calderón, con quien comparte su formación en el kartismo”, destacaron.

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Ardiles afirma que es todo un sueño competir en una carrera tan icónica a nivel costarricense, con la que creció.

El piloto costarricense Diego Ardiles correrá las Tres Horas de Costa Rica tras ganar un título mundial en Italia. (Cortesía organización Las Tres Horas de Costa Rica./Cortesía organización Las Tres Horas de Costa Rica.)

“Para mí es un honor participar en esta carrera. Vengo de karts, igual que Sofía, y creo que para cualquier chico que se inició en karts es un sueño ser parte de esta competencia.

“Para cualquier piloto la meta siempre es ganar. Es un equipo nuevo para mí y quiero contribuir con mi experiencia y ayudarles en todo lo que pueda”, agregó.

El reto de competir durante tres horas en Parque Viva

Para Ardiles, uno de los principales desafíos será mantener un ritmo competitivo sin comprometer el vehículo. El formato continuo exigirá administrar los riesgos y conservar la concentración durante toda la prueba.

“Las ediciones anteriores siempre fueron dos heats separados; ahora son tres horas. Entonces hay que mantener la calma, no cometer errores y asegurarse de que el auto aguante las tres horas”, explicó.

Las entradas para la edición 2026 de las Tres Horas de Costa Rica están a la venta en treshoras.com, donde los aficionados pueden consultar los precios y las localidades disponibles.