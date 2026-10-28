Laura Ortega reveló la difícil decisión que tomó por su hija y su esposo Fernán Faerron

Laura Ortega reveló por qué decidió irse a vivir a Panamá, con su esposo, el futbolista Fernán Faerron y su pequeña hija Elisa.

El fin de semana, Ortega hizo una serie de publicaciones en sus redes sociales, en donde afirmó que comenzó una nueva vida en el país canalero y este martes contó las razones de su mudanza.

Laura no ocultó que ella y el exjugador de Cartaginés han vivido meses de incertidumbre y decidieron hacer un cambio en sus vidas, buscando estabilidad económica.

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Fernán Faerron y Laura Ortega se fueron a vivir a Panamá y la modelo contó las razones de su mudanza. Foto: Instagram Laura Ortega. (Instagram/Instagram)

El año más difícil

Esto fue lo que contó la guapa, en un video donde resume parte de su vivencia:

“Nos mudamos a Panamá y quizás para muchos por fuera puede parecer una nueva aventura, pero realmente hay una historia detrás que, la verdad no estaba lista para contarles.

“No estaba lista para volver a ser vulnerable en redes sociales y últimamente he sentido como que les estoy escondiendo algo, o sea, me siento mega infiel.

Laura Ortega contó por qué se fueron a Panamá

“Ustedes saben que Nan (Fernán) ha dedicado prácticamente toda su vida al fútbol y durante todo nuestro tiempo juntos hemos construido toda nuestra vida, nuestros sueños y futuro alrededor de su carrera.

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“Creo que es la primera vez que voy a decir esto, pero yo no era para nada fan del fútbol, pero con el tiempo fui agarrándole cariño y poco a poco el sueño de Nan se convirtió en el mío”, comentó.

Fernán Faerron y Laura Ortega hicieron maletas y se fueron a vivir a Panamá. Foto: Instagram Laura Ortega. (Foto: Instagram Laura Ortega. /Foto: Instagram Laura Ortega.)

Luego, agregó que el hecho de que Faerron esté en la actualidad sin un equipo ha sido un tema complicado, para la familia.

“Probablemente este año ha sido el más difícil que nos ha tocado experimentar como familia, llevamos meses con mucha incertidumbre, inestabilidad, esperando una respuesta.

“Viendo puertas que se abren y que de la nada se cierran, hasta que llegó un punto donde ya no podíamos esperar más y mientras esperábamos, la vida continúa y las responsabilidades también y ya como papás nuestra prioridad es el bienestar y el futuro de Eli”, expresó.

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Deudas, pruebas, dudas...

Laura afirmó que en este momento, va a trabajar, para ayudar a su esposo e hija a salir adelante.

“Precisamente, por eso tomamos la decisión de venir a empezar de nuevo a Panamá, soy muy consciente de que tengo el privilegio de crecer en una familia que tuvo muchísimas oportunidades, pero desde pequeña mis papás me enseñaron que tener oportunidades no significa que hay que esperar que las cosas lleguen sin ningún esfuerzo.

“Mi primer trabajo fue a los 16, desde los 19 comencé a construir mis ahorros, siempre me enseñaron a ser independiente, a trabajar por lo que quiero y sobretodo no depender de nadie y ustedes no saben lo que yo valoro esto; porque precisamente esa lección de vida es lo que me ha dado las herramientas.

Fernán y Laura se casaron en febrero del 2024. Foto: Tik Tok Laura Ortega. (TikTok/TikTok)

“Sé que ahorita probablemente, más que nunca hay demasiados prejuicios alrededor de que una esposa apoye a su esposo. Nan nos ha cuidado, todos estos años, así que la pura verdad es que me llena de orgullo poder estar para él de la misma manera, porque de eso precisamente, se trata un matrimonio, tener presente siempre que somos un equipo y que nunca vamos a caminar solo.

“Jamás me voy a arrepentir de haber apoyado a Fernán en el fútbol, pero les cuento que yo también tenía sueños que tuve que sacrificar en su momento, por ,mucho tiempo puse en pausa mi crecimiento profesional y ahora finalmente llegó mi momento, entonces bueno, ¿a qué vine a Panamá? a trabajar, aún no tenemos todas las respuestas, pero sabemos que todo va a estar bien.

“Hace poco más de un año salimos huyendo de Ucrania, dejamos un montón de cosas tiradas, volvimos con muchísimas deudas, tuvimos que vender nuestra casa, porque ya no podíamos pagar; sé que Dios tiene un plan para Nan, que nadie podrá evitar.

“Han sido un millón de pruebas bien duras, pero nunca nos ha hecho falta nada, nunca hemos estado solos y hoy estamos aquí”, comentó.