¿Le incomoda a Carolina Venegas usar un uniforme rojinegro?

El comentario era para los morados que me ha vacilado por verme de rojinegra. Tengo amigos manudos que me han hecho bullying por los colores y yo me lo he tomado con humor😆

Quería que supieran que el morado lo llevo en el corazón💜 y que ahora soy orgullosamente rojinegra🦊🔴⚫️