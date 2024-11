Le llueve a Allan Alemán por comentario que hizo sobre el Real Estelí y Alajuelense

A Allan Alemán le llueve por los comentarios que hizo luego del juego entre Real Estelí y Alajuelense. Prensa LDA. (Cortesía LDA)

El juego entre Real Estelí y Alajuelense sigue dando de qué hablar, por la polémica jugada que hubo en el cierre del encuentro, en el estadio Independencia.

Al minuto 93 del duelo del miércoles por la noche, los jugadores del Tren del Norte reclamaron una mano en el área de Ian Lawrence, la cual el árbitro hondureño Selvin Brown no consideró como penal, ni tampoco el VAR intervino, lo que para Bejarano fue un error, pues sí lo era.

Esta acción no sancionable cambiaría el rumbo del encuentro ante los manudos y el exjugador Allan Alemán tiró fuego luego de la mejenga.

“Sean honestos, hoy (miércoles) le robaron al Estelí. Si a la Liga le hacen eso en el minuto 96 es penal. Al Estelí le robó el arbitraje, la Liga no tiene culpa; Ian Lawence no iba a poner la bola en el punto de penal.

“Usted me puede decir lo que quiera, pero hoy la Liga debió perder porque eso fue un penal claro”, comentó en La Platea.

"El arbitraje le robó al fútbol"

Sus compañeros, Christian Sandoval, Víctor “Mambo” Núñez y Carlos Castro coincidieron con él en que debía señalarse la falta desde los once pasos y el comentario de Alemán no pasó desapercibido entre los aficionados de Alajuelense.

“Alemán no tiene moral para hablar de arbitraje”; “Un morado hablando de robos, el chiste se cuenta solo”; “Dígalo sin llorar Alemán”, fueron algunas de las reacciones que generaron sus afirmaciones.

Alemán no se mordió la lengua para decir que la falta contra el Estelí era penal. Captura de pantalla.

El exárbitro Henry Bejarano afirmó que la falta de penal era bien clara.

“Claro que es una mano de penal, hay un movimiento de manos hacia el balón en el cual genera un espacio en el que el jugador agranda su cuerpo por lo tanto sin era un penal sancionable. Me extraña que el VAR no ingresara porque era una mano muy clara y no natural, por lo que tenía que sancionarse”, opinó.