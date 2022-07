Lealtad de Daniel Chacón con el Cartaginés se pagó con título que soñó de niño

Esta imagen Daniel Chacón soñó verla desde que llegó al Cartaginés con 13 años. (Rafael Pacheco Granados)

El fútbol le pagó con un campeonato soñado al defensor Daniel Chacón la lealtad que le tuvo al Cartaginés, al rechazar ofertas de equipos como Saprissa o Alajuelense.

El sueño del zaguero turrialbeño era alzar un título con los brumosos, de la misma manera que lo hizo en las categorías sub-15, sub-17 y el alto rendimiento.

Por ese motivo Daniel quería completar con un campeonato en el equipo mayor, su exitoso paso como brumoso antes de marcharse al extranjero, ya que el Colorado Rapids de la MLS compró su ficha.

“Les agradezco a todos los equipos que estuvieron interesados en mí, Heredia, Alajuela y Saprissa que formalmente se acercaron, son instituciones tal vez más grandes en infraestructura, en planillas o en otras cosas, pero este es el equipo en el que he estado desde niño y con el que quería ganar”

Ahora está pulseando quedarse a préstamo seis meses con los brumosos e irse luego del Mundial de Catar 2022, al que seguramente será convocado.

Don José Octavio Salas, abuelo de Chacón, le había adelantado a La Teja en una nota publicada el 17 de abril que su nieto no se movería del club brumoso pues su sueño era ser campeón ahí.

“Él es la persona que más los sabe, fue quien me acompañó desde que tengo 13 años viajando todos los días desde Turrialba hasta Cartago, muchas veces pasando necesidades económicas, pero nunca faltó un buen consejo, ayuda tanto suya como de toda mi familia que me apoyó siempre.

Yo no sé si esto es lealtad o cómo puede llamarse, pero algo me decía que tenía que estar acá, que había mucha gente que creía en mí y no podía dejarlos y gracias a Dios se nos dio de la mejor forma”, le dijo a La Teja.