Agente de jugadores dice si es posible que un club de Costa Rica pague el salario de Keylor Navas

Keylor Navas corre contra el tiempo para encontrar equipo en el cierre del mercado de fichajes. (VALENTINE CHAPUIS/AFP)

Keylor Navas entrenó este martes con el Deportivo Saprissa mientras define su futuro y muchos aficionados empezaron a ilusionarse con verlo vestido de morado.

A raíz de eso, La Teja contactó a un agente de jugadores para que explique si Saprissa u otro equipo del fútbol nacional tiene la capacidad económica de pagarle a Keylor Navas el salario que recibía cuando jugaba con el Paris Saint-Germain o al menos algo al nivel del Halcón.

El medio francés L’ Equipe, en mayo de este año reveló el salario mensual que ganaba el tico con los parisinos, que en ese entonces recibía 572.600 euros, unos 336 millones de colones al tipo de cambio.

Luis García, representante del azteca Erick “Cubo” Torres, explicó que eso es imposible y contó que por esa razón no pudo llegar a la Liga MX.

“No, la verdad no, ni cerca, para nada de lo que pudo haber ganado en el Paris Saint-Germain. De hecho, Keylor no llegó a México por el alto sueldo que pretendía. Allá hay equipos como América, Rayados de Monterrey, Cruz Azul y Club León que pagan sueldos de $150 mil mensuales, pero con León no se llegó al acuerdo”, comentó.

Con base en eso, le preguntamos cuáles clubes de Concacaf y Conmebol podrían pagar esos salarios y García nos aclaró el panorama.

“De la Concacaf, además de América, Rayados de Monterrey, Cruz Azul y Club León, varios equipos de la MLS de Estados Unidos, la gente piensa que allá pagan muy bien, pero no todos los equipos pagan tanta cantidad, a menos que sea un jugador de franquicia.

“Ya en Sudamérica, Brasil, en Argentina como Boca Juniors o River Plate pueden pagar salarios similares como los clubes más importantes de México”, comentó.

El agente agregó que en Tiquicia, un salario top en el campeonato va entre $18 mil y $20 mil mensuales, unos nueve a diez millones de colones. Con el salario que recibía Navas en Francia, le pagarían a 33 jugadores, una cifra alta.

Pocas posibilidades

A Keylor Navas se le acaba el tiempo para buscar equipo y seguir su carrera y aunque las ligas más importantes de Europa ya cerraron el mercado de fichajes, aún hay destinos atractivos en los que podría jugar.

En La Teja, con ayuda del sitio web Transfermakt, especializado en registrar las transferencias de jugadores, revisamos cuáles ligas aún están fichando jugadores y hay varios destinos que son bien conocidos por los ticos.

Empecemos con Concacaf. En México el último día para contratar jugadores es el sábado 14 de setiembre, mientras que en nuestro país es el lunes 16 de setiembre.

En Conmebol, el único país que tiene el mercado abierto es Argentina. La fecha límite era el 22 de agosto, pero la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) amplió el cierre a este viernes 6 de setiembre para los futbolistas locales y los que tienen la ficha libre, como el caso de Navas.

Pasamos al Medio Oriente, Catar cierra su ventana el lunes 9 de setiembre y Emiratos Árabes Unidos hasta el 1 de octubre.

Cerramos en Europa. La liga de Austria cierra su ventana este jueves 5 de setiembre, un día después concluye Bélgica. República Checa finaliza el domingo 8, Suiza el lunes 9 de setiembre, Grecia le pondrá candado al mercado de fichajes el miércoles 11, Rusia al día siguiente y Turquía el viernes 13.