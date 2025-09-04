Bryan Ruiz se sinceró sobre el fallo que cambió el resto de su carrera

Bryan Ruiz jugó por tres años con el Sporting de Portugal. (FRANCISCO LEONG/AFP)

Bryan Ruiz es uno de los futbolistas costarricenses con mejor carrera a nivel internacional, detalle que queda claro por cómo lo recuerdan en diversas partes del mundo, donde jugó por casi 15 años como legionario.

Este miércoles, la cuenta oficial de la “Primeira Liga”, como se le conoce a la primera división de Portugal, publicó un extracto de una entrevista que hicieron con el tico, en la que recordaron su pasó por el Sporting Club, en el jugó entre el 2015 y el 2018.

En la charla, recordaron un momento difícil que atravesó en el cuadro verdiblanco tras fallar una jugada muy clara ante el Benfica, que a la larga le costó el título al club de Lisboa y se lo dio a los rojiblancos.

La mejenga se disputó el 5 de marzo del 2016 en el estadio José Alvalade, en el que los visitantes ganaron 1-0, esa victoria fue la que marcó la diferencia en la tabla.

Cuando Benfica ya iba arriba en el marcador, Ruiz recibió un pase solito, al puro frente del marco y sin el portero, pero inexplicablemente la botó. Por si no la vio o no la recuerda, la bola se le fue muy arriba como en el famoso “tiro del zoncho” de Mauricio Montero.

Bryan se sinceró que ha sido uno de los momentos más duros de su carrera y que lo marcó en el tiempo que estuvo con los Leones.

“Ese partido contra Benfica fue muy duro, algo muy duro durante mi carrera, después de haber fallado esa jugada, por diferentes razones. Primero, porque significó al final que, por un punto, no ganaramos el campeonato y después de tantos años de no ganar el torneo, era muy frustrante.

“Después de eso yo he visto a Cristiano Ronaldo, Messi, a Lewandoski fallar situaciones iguales o peores, sin portero, marco abierto. Lo que pasa es que lo que significó ese fallo fue muy grande para Sporting”, comentó.

Ruiz se dejó decir que esa jugada cambió el rumbo de toda su carrera y que si hubiera sucedido de otra manera, tal vez ni siquiera hubiera regresado a jugar a Costa Rica

“Posiblemente si yo no hubiera fallado esa jugada, yo estuviera hoy viviendo en Portugal todavía”, comentó para dar a entender lo que significó aquel momento.