Efraín Juárez ya no será el técnico de Keylor Navas en el Pumas de México

Keylor Navas y sus compañeros en el Pumas de México estrenarán técnico la siguiente temporada de la Liga MX.

Este jueves se confirmó que el entrenador Efraín Juárez no renovó con los universitarios. La información fue dada a conocer por el periodista mexicano Óscar Guzmán, de la cadena FOX Sports Radio:

“De última hora, tenemos que informar la salida de Efraín Juárez de la dirección técnica del Pumas. Le quedaban seis meses de contrato y no quisieron extenderlo, y llegan de común acuerdo a la separación.

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Efraín Juárez dejó su cargo como técnico de Pumas, equipo en el que juega Keylor Navas. Foto: AFP. (CARL DE SOUZA/AFP)

“En cuestión de un año le dio otra cara al equipo, otro estilo, lo llevó a una gran final, le dio el liderato general y la serie más emocionante de toda la liguilla; la disputaron Pumas y América, ambos equipos sin técnico, en este momento”, dijo.

(ALFREDO ESTRELLA/AFP)

Ya habría sustituto

A raíz de la salida de Juárez, comenzaron a circular candidatos para reemplazarlo en el equipo universitario y, de acuerdo con el comunicador mexicano Agustín de León, el exvolante y entrenador Guillermo “Memo” Vázquez tomará las riendas del cuadro felino.

Esta sería la tercera ocasión en la que Vásquez dirija a los universitarios, pues lo hizo en el 2006 y 2010. Además, dirigió al Necaxa y Cruz Azul.