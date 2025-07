Hugo Sánchez quedó bien picado por culpa de Keylor Navas

Keylor Navas podría llegar al Pumas, tema del que comentó Hugo Sánchez. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Hugo Sánchez, leyenda del fútbol mexicano y del Pumas azteca quedó bien molesto este lunes por la noche al escuchar la oferta que su exequipo le habría realizado a Keylor Navas.

En el programa Fútbol Picante de la cadena ESPN comentaron sobre la posibilidad que tendría el arquero costarricense de llegar al conjunto universitario, momento en el que el exgoleador del Real Madrid aprovechó para sacar a la luz un viejo resentimiento.

Hugo tiró que lamenta que cuando él volvió al fútbol mexicano, al final de su carrera, no le hicieron un ofrecimiento como el que le realizaron al tico, cosa que recriminó.

“Me llama la atención la nueva ideología de Pumas en cuanto a la contratación de jugadores mayores, de mucha experiencia y está consiguiendo algo, que si lo logra Keylor, pues lo felicito, porque yo con 38 años quería regresar a Pumas para despedirme del fútbol mexicano y no me invitaron, no lo hicieron.

“Quién me invitó fue Emilio Butragueño a Celaya, porque me quería retirar en el fútbol mexicano y Pumas no, no me hicieron este ofrecimiento que le están haciendo a Keylor y si lo acepta, pues bienvenido, porque figurones de ese nivel, obviamente son bien recibidos”, comentó.

En la publicación que realizó el programa en su cuenta de Instagram, muchos bromearon con la postura que tomó Hugo con frases como: “¿Cómo hacer que todo se trate de mí?“.

“Todos deberían de voltear a ver a Hugo si quieren aprender cómo hacer para que cualquier cosa se trate de ti, es increíble lo egocéntrico“, ”Ego Sánchez en su máximo esplendor“, ”A los 38 años, que nivel tenía HUGO? Veo a Keylor en buen nivel todavía", tiraron algunos.