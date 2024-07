Jeyland Mitchell revela lo que le dijeron Bryan Ruiz y Manfred Ugalde por firmar con el Feyenoord

Jeyland Mitchell, entre las cosas que contó en la primera entrevista oficial al Feyenoord tras su presentación, fue que dos reconocidos costarricenses que fueron exitosos en Países Bajos le dieron consejos antes de estampar su firma en su nuevo club.

Mitchell explicó, en pocas palabras, que recibió frases alentadoras de Bryan Ruiz y Manfred Ugalde, quienes pasaron por la liga neerlandesa con el Twente en diferentes épocas y dieron la talla. El defensor habló del tema cuando le preguntaron si era el primer tico que jugaba para el Feyenoord.

“No sé, aún no le puesto mente a eso, pero sí sé que hay algunos jugadores que han llegado aquí a equipos de Países Bajos como el Twente, que han jugado Bryan Ruiz y Manfred Ugalde, cuando llegué acá ellos me escribieron para ayudarme, me dijeron que este es un paso muy grande para seguir creciendo”, aseguró.

Mitchell se mostró agradecido por sus palabras, que serán de impulso para ganarse un campo en el camerino y su afición.

Bryan Ruiz jugó en Twente entre el 2009 y 2012, fue campeón de la Eredivisie en el 2010, de la Súper Copa de los Países Bajos en 2010 y 2011, y de la copa en el 2011. Manfred Ugalde también estuvo en el Twente, entre el 2021 y 2024.

Bryan Ruiz fue parte del equipo que el Twente fue campeón en la Eredivisie en el 2010. Foto: AFP.