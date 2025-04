Kevin Chamorro no se guardó nada sobre Keylor Navas ni de su posible regreso a la Selección Nacional

Kevin Chamorro habló del posible regreso de Keylor Navas a la Selección Nacional. Instagram Kevin Chamorro. ( Instagram Kevin Chamorro. /Instagram Kevin Chamorro.)

El portero Kevin Chamorro habló de su presente en el G.D. Estoril Praia, de la primera división de Portugal y del deseo de volver en algún momento a la Selección Nacional.

Además, se refirió al posible regreso de su colega, el tico Keylor Navas a la Tricolor. El meta del Newell’s Old Boys de Argentina dijo que no descarta incorporarse de nuevo al equipo de todos.

El arquero guanacasteco, de 25 años, conversó con La Teja, desde la comodidad de su casa, en la localidad de Lisboa, en la capital de ese país europeo y nos contó de sus anhelos y planes a futuro. Allá vive con su pareja, Ashley Arguedas, y su bebito Thiago, de dos añitos.

- ¿Le gustaría volver a ser tomado en cuenta en la Selección?

Cualquier jugador quiere estar en la Selección Nacional, la verdad es un orgullo representar al país, pero lo he conversado con mi representante, mi prioridad ahorita es jugar primero en mi club, porque para poder ir a la Selección tengo que jugar y ahorita casi no estoy jugando.

Chamorro afirmó que Navas es uno de los grandes deportistas del país. Facebook NOB. (Newell's Old Boys/Facebook de Newell's Old Boys)

Ahorita pienso en ser titular acá para luego, si Dios lo permite, volver a la Selección.

- ¿Y qué opina de un eventual regreso de Keylor Navas a la Selección?

Yo en eso no me meto, sabemos sobre la calidad de portero que es, lo mucho que le aporta a los equipos en los que está y sin duda alguna le ayudaría a la Selección. Pero la decisión de volver la toma él y no hay duda de que es un emblema para el fútbol de Costa Rica.