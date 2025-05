Presidente de Newell’s logró de esta increíble forma el fichaje de Keylor Navas

Ignacio Astore, presidente del Newell's contó todo lo que hizo para fichar al portero Keylor Navas. Facebook NOB. (Newell's/Newell's)

Ignacio Astore, presidente del Newell’s Old Boys, reveló todo lo que hizo para lograr que Keylor Navas firmara con el club argentino.

El dirigente rojinegro dio una entrevista con la cadena CNN Radio Rosario y contó que junto con su esposa se fueron a Funes, una ciudad de Argentina, para mostrarle al “Hombre de fe” en donde iría a vivir, con tal de que le diera el sí al club sudamericano.

Además, negó que el astro Lionel Messi hubiera metido mano para llevar al portero tico.

“En algún momento hablé con el padre de un jugador que nosotros queremos mucho y que tratamos de hacerlo venir (Jorge Messi) y me dice que está acostumbrado a otras cosas, no va a ir.

“Él (Keylor) es muy religioso, así que lo llamé primero, porque también estaba San Lorenzo detrás de él. Lo llamé a las 7 a.m. de allá (Costa Rica), a las 10 a.m. de acá y pudimos convencerlo, le dimos la tranquilidad y la seguridad de que iba a pasarla bien”, afirmó.

Astore dijo que el meta está muy contento, y que hasta reveló que pronto se incorporará a la Selección Nacional, para la Copa Oro.

Ignacio Astore, presidente del Newell's contó todo lo que hizo para que Keylor Navas llegara al club. Foto tomada de Página 12. (Foto tomada de Página 12. /Foto tomada de Página 12.)

“Se va después del partido que tenemos mañana (jueves contra Defensa y Justicia, por la Copa Argentina), jugará tres partidos amistosos allá, luego viaja a la Copa Oro y luego vuelve. Él se va a quedar hasta cuando quiera, aún tiene contrato con nosotros por un año”, afirmó.

"Messi no tuvo nada que ver con su llegada", dijo Astore sobre Keylor Navas en @CNNRadioRosario.



👉 El presidente de Newell's explicó que el arquero dudaba por la seguridad en Rosario, y que él mismo fue a Funes a sacarle fotos para convencerlo.



📌 Navas aún tiene ofertas. pic.twitter.com/IHrVMjiw4Z — Tomás Dvoretzky (@TomasDvoretzky) May 21, 2025

“A Rosario no vamos”

El presidente del equipo rosarino contó que el contacto lo hizo un amigo que él tiene en Buenos Aires.

“Yo lo veía un poco difícil, pero no hay mejor intento que el que no se hace, y no me quedé con las ganas de llamarlo.

“Lo llamé por teléfono y conversamos un rato largo. Al otro día, volví a llamarlo, ya había conversado con la esposa (Andrea Salas) y me dijo ‘a Rosario no vamos’.

“Así que me fui con mi esposa a Funes (una localidad de la provincia de Santa Fe), le sacamos fotos del lugar a donde iban a vivir, la distancia del lugar en el que iba a entrenar a la casa y seguimos charlando, pese a que tenía muchas ofertas y aún hoy tiene muchas ofertas”, destacó.

