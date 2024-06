Primer gol en la selección fue el desahogo para un legionario, cuyo primer año afuera fue difícil

Josimar Alcócer anotó su primer gol con la Selección de Costa Rica ante San Cristóbal y Nieves (John Duran)

La primera temporada de Josimar Alcócer en el extranjero fue de duras pruebas, las lesiones no le permitieron tener la actividad que hubiera deseado en el KVC Westerlo de Bélgica y fue hacia el final del torneo donde ya pudo tener más minutos.

El exdelantero de Alajuelense no se rindió a pesar de las dificultades; Gustavo Alfaro creyó en su talento y ante San Cristóbal y Nieves pudo marcar su primer gol con la Tricolor en una eliminatoria mundialista.

“Mis papás siempre me han dicho que todo llega al que sabe esperar. Para nadie es un secreto que en Europa tuve un momento difícil, sufrí una lesión que por bastante tiempo no me dejó jugar, pero gracias a Dios, con trabajo y esfuerzo después empecé a jugar y llego en un buen momento de forma a la Selección”, comentó ante la consulta de La Teja.

Josimar Alcocer habló tras su primer gol con la Selección de Costa Rica

El tanto es solo un motivo para ilusionarse más y seguir breteando por esa misma línea. Por cierto, la anotación se la dedicó a sus papás y a su esposa, con quien contrajo nupcias hace poco.

“Siempre ha sido un sueño para mí marcar un gol con la Selección y más en una eliminatoria rumbo a un mundial, la verdad es que estoy muy feliz y contento de lograr estas cosas”, dijo.

Alcócer suma diez mejengas en la Sele, estuvo en la Copa Oro 2023 tras la que se despidió a Luis Fernando Suárez y ahora con el Lechuga Alfaro forma parte de un grupo de muchachos que apuntan alto.