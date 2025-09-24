(Video) Josimar Alcócer amarró su tercer gol de la temporada en un partido muy loco en Bélgica

Josimar Alcócer anotó este miércoles con el Westerlo (Tomada de X/Tomada de X)

Josimar Alcócer anotó este miércoles su tercer gol con Westerlo de Bégica en un partido bastante loco ante el Brujas que terminó con un atípico 5-5.

El tico abrió la cuenta apenas a los 25 segundos de juego, tanto que fue un presagio para lo que se vendría después en un encuentro que el primer tiempo fue tranquilo hasta el tiempo de reposición y luego fue un tren sin frenos.

Josimar aprovechó un centro desde la banda derecha, que cayó en las afueras del área pequeña, frente al marco, en el que con derecha de un solo toque definió madrugando a la zaga rival.

Para Alcócer es su tercer gol en ocho jornadas, su último tanto había sido el 17 de agosto ante el Círculo Brujas y el primero lo echó el 2 de agosto ante el Zulte Waregem.

Luego, al primer minuto de reposición cayó el 2-0 con una asistencia del exjugador de Alajuelense, la tercera en la temporada, números que muestran el buen nivel con el que arrancó. En esta ocasión dejó el juego a los 63 minutos por decisión técnica.

El primer tiempo acabó 2-1 a favor del Westerlo con dos goles en tiempo de reposición y en el segundo tiempo cayó todo un chaparrón con drama incluido, pues el Westerlo dio la última palabra al empatar a cinco al minuto 90.

Tras este marcador, el cuadro del nacional es décimo en la tabla con diez puntos en ocho fechas.