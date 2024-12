Leonardo Vargas está bravísimo, esto fue lo que dijo el presidente de Cartaginés tras goleada

Leonardo Vargas, presidente del Cartaginés dio sus primeras declaraciones luego del papelón de los brumosos ante Sporting. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Leonardo Vargas, presidente del Cartaginés, dio sus primeras declaraciones, luego del papelón del cuadro brumoso ante Sporting.

La derrota ante Sporting por marcador 6-2 sepultó las esperanzas de los blanquiazules de clasificar a las semifinales.

Los brumosos tenían la papa en la mano para meterse a la fiesta grande, pues Santos derrotó al Herediano 2-0 y los de la Vieja Metrópoli necesitaban la victoria para avanzar a la siguiente fase.

Sobre la eliminación de Cartago, Vargas habló con Tigo Sports y mostró su molestia.

“Lo que se dio ayer (domingo) ratifica lo mal que hicimos en el final, en la segunda parte del torneo. Ahora tomaremos decisiones al respecto, ahora, en este momento no quisiera ahondar en algún tema porque tengo la cabeza con muchas cosas, tengo que analizar con mis hijos y en los próximos días daremos a conocer lo que vamos a hacer para el próximo torneo”.

El dirigente brumoso, visiblemente afectado por lo que ocurrió con el club, le pidió disculpas a los aficionados.

LEA MÁS: Allen Guevara no se guardó nada hacia sus compañeros: “muchos no aceptan las críticas”

“El golpe de ayer (domingo) fue muy duro, siento pena y vergüenza con la afición, sobre todo con la gente que nos acompaña al estadio, ya sea de casa o de visita.

Los brumosos se despidieron del certamen con una goleada de 6-2 contra Sporting. Prensa SFC. (Sporting FC)

“Uno cree que hace el trabajo de la mejor manera, en las condiciones en las que está el Cartaginés, pero no alcanzó, teníamos todo para clasificar y no lo hicimos y es un fracaso. No me gusta usar esa palabra, porque uno trabaja todos los días para buscar resultados, pero las cosas no se dieron como las planeamos y asumimos nuestra responsabilidad”, expresó.

Vargas fue claro y sin decir nombres señaló a más personas responsables por lo que pasó en el equipo.

“Creo que hay gente más responsable en el club y vamos a ver qué hacemos con ellos, con el día a día del club para seguir, pero hay que tomar decisiones.

“Son muchas cosas las que tengo en la mente. Voy a analizarlas con calma y cuando ya esté preparado para decir lo que haya que decir del futuro del Cartaginés lo haremos saber”, declaró.