Leonardo Vargas: “Les garantizo que Marcel Hernández va a jugar con nosotros todo este torneo”

Con un apretón de manos, Marcel Hernández y Leonardo Vargas retomaron su buena relación. Foto: John Durán (JOHN DURAN)

Leonardo Vargas, presidente del Cartaginés, fue claro y tajante al asegurar este viernes que Marcel Hernández jugará todo este torneo con el Cartaginés.

Lo dicho por el jerarca brumoso es totalmente contrario a lo afirmado este jueves por Agustín Lleida, director deportivo de Alajuelense, quien dijo que ellos se podían llevar al jugador en cualquier momento, en caso de que salga bien librado del juicio por una supuesta violación y les llegue una oferta del exterior que les convenga.

La contradicción quedó en evidencia y Vargas fue enfático en que él no es quien miente, porque si esa hubiese sido la condición para traer de vuelta al cubano, no hubiera aceptado el trato porque algo así “sería muy poco serio”.

“No quiero polemizar con la gente de Alajuelense y las declaraciones que dieron, pero me debo a la afición de Cartaginés y les garantizo que Marcel Hernández va a jugar con nosotros todo este torneo, no es que mañana se lo van a poder llevar, eso no es así.

“Incluso, vamos a tratar de que en el futuro él siga en el Cartaginés y es a lo que nos dedicaremos. Le reitero a nuestra afición que hicimos un trabajo para asegurarnos que Marcel terminará este torneo con el club”, comentó el presi blanquiazul.

“No hubiera hecho este acuerdo si existiera eso de que nos lo dieron hoy y mañana nos lo quitan”. — Leonardo Vargas, presidente del Cartaginés

Para recuperar al isleño, don Leo reconoció que debió darle las mismas condiciones que tenía en Alajuelense, como el salario, el cual ellos asumen en un 100%.

“Cartaginés no tiene padrinos que hagan aportes, todo lo asumimos nosotros, trabajamos con un presupuesto y la posibilidad económica estaba desde noviembre, no es que hicimos algo extraordinario para traer a Marcel.

“Sabemos que está el tema legal de Marcel y esperamos que se resuelva positivo para él, pero igual vamos a traer a un jugador más en esa posición y ser precavidos por lo que pueda ocurrir”, destacó.

El pasado 22 de diciembre, La Teja publicó una entrevista con Vargas, en la que analizó el porqué a Hernández le costó acoplarse a Alajuelense y si recibiría de vuelta al jugador, a lo que nos respondió que sí, pero que antes hablaría con él un par de cositas que le quedaron pendientes cuando se marchó.

Este viernes, en la conferencia de presentación del atacante, le preguntamos si tuvo esa conversación y de qué hablaron para la “reconciliación”.

“Sí, en realidad hubo cosas que hablamos la semana pasada, pero era algo fácil de resolver, yo siempre tuve una buena relación con él y no voy a esconder que yo me molesté cuando él se fue, por la forma en que lo hizo. Eso hablamos, pero después, con el tiempo, entendí muchas cosas y no pasa nada. Volver a retomar esa buena relación no nos costó nada”, explicó.

4 años tiene sin ver a sus padres, afirma Marcel

Lejos de la familia

Otro detalle que también fue llamativo en la conferencia, fue escuchar a Marcel en su faceta más humana y emotiva, hablando sobre el proceso penal en su contra y el impedimento de salida del país que pesa sobre él, por el que no ha podido ver a su familia en Cuba desde hace años.

“He tratado de ser muy fuerte mentalmente, pese a lo que se diga. Tengo mucha gente que me quiere y saben quién soy, así que recibo mensajes de apoyo. Sé que todo va a salir bien y enfrento este momento con mucha tranquilidad, pese a que está cerca el juicio.

“Me apoyo en la gente que tengo cerca y entienden por lo que estoy pasando, no solo por la situación judicial, porque tengo cinco años sin ver a mi hermano, cuatro sin ver a mis papás y ocho sin ver a mi otro hermano. No es solo eso, por eso no es solo la fortaleza mental”, finalizó el isleño.