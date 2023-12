Leonardo Vargas, presidente del Cartaginés, da su versión sobre discusión de comunicador con jugadores

Leonardo Vargas, presidente y dueño del Cartaginés, explicó qué fue lo que sucedió con dos periodistas este jueves en el Fello Meza, (Rafael Pacheco Granados)

Leonardo Vargas, presidente del Cartaginés, dio su versión sobre la discusión que tuvo el comunicador Juan Carlos Sanabria con jugadores del club brumoso este jueves por la mañana, en la que denunció que los futbolistas lo insultaron, amenazaron y estuvieron a punto de pegarle.

El jerarca afirmó que las cosas no son tal como las pintan, dado que él estuvo en el momento que sucedieron los hechos y vio todo, por lo que ofreció lujo de detalles.

“Yo estaba en la oficina y escuché la discusión desde donde yo estaba y salí a ver qué era lo que sucedía. Es una situación de este muchacho Sanabria, que expone cosas que no son reales, pero no importa, él actúa así. Tuvo una situación con (Kevin) Briceño, que le reclamó una situación completamente personal que no le gustó, él le reclamó, no de muy buena manera, pero cómo lo dicen, ni ofendiendo, solo le reclamó.

“Vi un pequeño tumulto, los separo, les digo que estén tranquilos, Briceño se va, pero Sanabria también dice cosas, entonces le dije que estuviera tranquilo, calmado. Yo mismo lo acompaño hasta casi la salida y algunos sí le reclamaron, porque este muchacho nos ha atacado como otros medios en Cartago, que piensan que la luna es de queso y tenemos que ganar siempre, entonces ofenden y dicen cosas que no deben. Los jugadores vieron la oportunidad y le dijeron dos o tres cosas, pero nada de las amenazas, como él dice”, comentó en entrevista en el programa 120 Minutos de Radio Monumental.

Vargas amplió más en el asunto porque la cosa no quedó ahí, ya que a la discusión se sumó Rodolfo Méndez, de Radio Columbia, quien también tiene un medio regional en Cartago.

“Cuando íbamos saliendo mi hijo le hizo un comentario a Rodolfo Méndez, que se dio por aludido y se puso a discutir con mi hijo, igual acompañé a mi hijo, no dejé que pasara nada, yo iba completamente sereno, tengo de testigo a Cristian Brenes de La Nación, que puede decir si lo que estoy diciendo es mentira o es verdad.

“Yo traté de sacar a Rodolfo y le dije: ‘tranquilo, no te están ofendiendo, es solo la opinión de él’ y él me dicen que es que lo están ofendiendo y yo lo que digo que no, que él no está ofendiendo y que está diciendo algo que yo también puedo decir y creo tener razón.

“Cuando ya estamos afuera, él sí me ofende a mí y a mi hijo por la forma en que se expresa de nosotros, como si nosotros le estuviéramos sacando a él algo, ahí es donde sí me molesté y le dije, ‘un momento, ahora sí me estás ofendiendo, mejor andate y acá dejamos esto, porque ya se está pasando la mano’, eso fue todo lo que pasó y Cristian puede decirlo”, reveló.

Vargas terminó refutando lo que Sanabria dijo en La Teja, de que lo amenazaron y ahora andará con un guardia de seguridad para que lo cuide.

“¿Quién va a querer pegarle?, si Briceño hubiera querido agredirlo de alguna forma, ahí mismo lo hubiera hecho, que lo tuvo. Esto fue todo lo que pasó, lo que se diga más que eso, es pura mentira“.