Leonas solventaron una de sus más grandes dudas a un pasito de amarrar el tetracampeonato

Shirley Cruz sigue siendo la indiscutible líder de Alajuelense tanto adentro como afuera de la cancha.

A pesar de que algunos puedan pensar que en el equipo femenino de Alajuelense es todo tranquilidad y no hay mucho por afinar a las puertas de un tetracampeonato -que podría llegar este domingo ante Sporting a las 4:30 p.m-, en las Leonas había un par de dudas de por medio.

Es normal que en los cuadros exitosos las victorias tapen ciertas cosas sobre las que se tienen dudas como nos los dijo de manera directa la capitana rojinegra Shirley Cruz,, quien nos señaló cuáles eran dichas dudas.

Una era, ¿qué pasaría con ellas al darse la salida de Fernando Ocampo de la presidencia manuda?, ¿se mantendría, bajo la presidencia de Joseph Joseph, el apoyo incólume que el expresidente rojinegro les dio desde el 2019?

“Creo que eso (la salida de Ocampo) nos afectó en algún momento, porque eso cae cuando empezamos nosotros en ese desface de resultados. También era muy importante que ellos se acercaran a nosotras y nos dijeran que este proyecto iba en serio, el que ellos vengan, nos demuestra que siguen con el interés de mantener un proyecto a largo plazo.

“A veces es bueno que las cosas no pasen de la mejor manera para que haya un cambio y también para que ellos se acerquen y nosotras sintamos que estamos acuerpadas por ellos. Todos esos ingredientes se juntaron para que nosotras agarráramos un nuevo aire y seamos el equipo que somos hoy en día”, explicó Cruz.

Alajuelense y Sporting se juegan este domingo la final del fútbol femenino.

Los malos momentos de la temporada en cierto instante fueron una suma de todo, por eso para ella era importante sentarse con la dirigencia a refrescar algunas cosas y que el proyecto siga fuerte.

“Cuando se gana es muy sencillo maquillar algunas cosas, por la euforia, por la felicidad del triunfo pero, por ejemplo, yo lo dije, en algún momento con nosotras solo estaba Wílmer (López) y la preparadora física (Gabriela Aguilar). No tenían un asistente, el preparador de porteros llegaba de vez en cuando y en ese tipo de cosas Sporting nos pasó por encima pues sí tenían un cuerpo técnico completo, que se necesita para competir.

“Era necesario hablar algunas cosas e incluso para eso está uno, para decirles más o menos cómo se manejan las cosas, para que vaya creciendo la institución. Por ejemplo, las chicas del Alto Rendimiento nada ganamos que se entrenen dos veces a la semana si cuando llegan con nosotras estamos a un nivel todavía más alto. La idea es ir estructurando y el día de mañana no se pague por traer alguien de afuera, sino más bien que el CAR nos sirva para seguir formando los talentos”, dijo

Joseph Joseph se involucró más con el equipo femenino de Alajuelense con la salida de Fernando Ocampo de la presidencia,

¿Qué fue lo que se habló con Joseph luego de la salida de quien fuera su máximo defensor? La respuesta, afirma Cruz, las dejó sumamente tranquilas y satisfechas.

“Don Joseph se acercó con nosotras ahora más; antes lo veíamos solo un poco en el CAR, pero ahora él está mucho más atento y anuente a lo que pasa con nosotras. Desde el torneo Uncaf estuvo en el hotel, nos explicó las cosas que él quería del proyecto, que ellos buscan seguir con este proyecto y que no sea algo que llega otra junta y lo cancele. No es así. Quieren establecer algo muy fuerte para que siga con el tiempo”, comentó.

Es que desde el ejemplo Shirley es la líder del grupo, no solo adentro de la cancha corriendo, metiendo pata y esforzándose al máximo como en la victoria del sábado pasado 3-1 ante Sporting en el partido de ida de la final. También afuera, ella es la que habla y se toma ese papel en nombre de su grupo con toda la experiencia que le da su trayectoria.

“Parte de la experiencia de haber estado en Europa y conocer cómo se maneja la organización en los Estados Unidos es eso. El legado que uno quiere dejar es que las chicas no pasen por lo que uno pasó, abrirles ese espacio para que ellas puedan crecer y seguir incrementándose como futbolistas, pero para eso hay que darles las condiciones.

“A veces no es tanto solo lo económico, todo mundo habla de salarios; ok, te pagan bien, pero si no tienes las condiciones y la infraestructura no vas a crecer. A mí me encantaría que la Liga de Costa Rica fuera profesional en algún momento, porque eso nos abre la ventana para poder competir a nivel internacional”, destacó.

Joseph Joseph estuvo muy atento en la final ante Sporting hace ocho días en el Morera Soto.

Desde no tener que irse a trabajar en otra cosa luego de entrenar, tener buenos descansos, alimentación, prepararse en lo físico, son muchos detalles que cuentan, explica Cruz.

“Son muchas cosas que hay que medir que la gente a veces critica pero no lo entiende, porque no lo viven. Los familiares a veces me dicen, más bien las chiquillas hacen mucho con eso; pues sí, pero por eso lo que queremos es que ese apoyo siga creciendo más para que las jóvenes de hoy en día puedan desarrollarse de una mejor forma”, agregó la Capi.

Este domingo, las Leonas pueden alzar un nuevo título, sería el tetracampeonato, pero también está el recordatorio de que a pesar de los trofeos, aún hay muchas cosas más por las qué trabajar. Si así está el equipo femenino con mejores condiciones del país, el reto sigue siendo muy grande.