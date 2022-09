Leonel Moreira defiende sus opciones de ir al Mundial

Leonel Moreira fue figura este sábado para Alajuelense ante San Carlos. Foto: Prensa San Carlos

De Leonel Moreira se ha dicho mucho, una parte de la afición y la prensa cree que no ha tenido el nivel necesario para ir a Catar 2022, pero por otro lado, el arquero se defiende con trabajo y rendimiento.

Este sábado en San Carlos, Osito fue la figura manuda para sacar un punto importante de Ciudad Quesada, a la vista quedó su juego.

Para Leo, más allá de lo que la gente hable, él no se va a rendir en sus objetivos, entre los que está ir a su segundo Mundial.

“Yo me defiendo con mi trabajo, siempre ha sido así, he tratado de dar lo mejor, yo no trabajo para equivocarme, soy un ser humano igual que me puedo equivocar como cualquier otro. Todos somos seres humanos que podemos fallar”

“Tenemos un problema que acá cualquiera comete un error y lo agarran y lo hacen leña, en lugar de seguir ayudándole para su crecimiento. Lo importante acá no es si yo gano, si gana el otro, sino que gane el fútbol de Costa Rica y que la selección vaya ha hacer un muy buen mundial”, dijo a Tigo Sports al final del partido ante los Toros.

Wardy Alfaro rompió el silencio y considera que Leonel Moreira debe estar en el Mundial de Catar

A Moreira se le cuestionó si han sido injustos con él y no se victimiza en ese aspecto, sino que está en las opiniones de cada cual.

“Yo no digo eso, sino es que es siempre achacando lo malo, pero también hay que resaltar las cosas buenas de todos los jugadores, no hay que ver solo lo malo, sino las cosas buenas que los jugadores dan para cada uno de sus equipos”.

“No estoy reprochándole nada a nadie, cada quien tiene su criterio, ustedes lo tienen (prensa), todos somos diferentes, pero lo importante es levantar el nivel, pero acá a pocos días tenemos el mundial y no es momento de atacar a nuestros jugadores”, finalizó.

Leo no se va a bajar del avión solo, va a pelear hasta el final, por más que a algunos no les caiga bien o piensen lo que quieran.