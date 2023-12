Leonel Moreira les manda fuerte mensaje a los que tildan de fracaso la eliminación de Alajuelense

Leonel Moreira le mandaron un mensaje a los aficionados que no los dejaron de apoyar en Alajuelense. (Albert Marín)

El guardameta manudo Leonel Moreira no se guardó nada después de la descalificación de Liga Deportiva Alajuelense en la semifinal ante el Club Sport Herediano y les mandó un mensaje a los que creen que esta caída fue un fracaso.

Moreira le puso el pecho a las balas en la zona mixta y argumentó por qué no considera un fracaso lo hecho por la Liga este semestre.

“Usted lo ve como fracaso, yo no. Más bien veo que nos acuerpan (afición), obviamente no somos personas que nos gusta perder o quedar eliminados, somos los primeros en dar la cara por ellos, pero no lo veo así, que cuando terminó el partido te aplaudan.

“Esta afición me ha demostrado muchas cosas y hoy por hoy puedo decirles que por esta afición me juego lo que sea.

“Porque jugamos contra otros equipos, es fútbol, es lo que no entienden, a veces en el fútbol podés llegar los 95 minutos, que si la bola no puede entrar, es porque estamos jugando contra otro gran rival, por eso es que cuestan las cosas.

“Hemos luchado y no nos cansaremos de luchar, esto es fútbol, no es que yo diga que vamos a ganar tres o cinco a cero y cuando entramos a la cancha ya lo hicimos, no, tenemos rivales, estrategias para defender contra un digno rival”, comentó.

En la siguiente consulta le preguntaron si ganar dos de los tres torneos en disputa en el semestre demuestra que fue una buena temporada y así respondió.

“Fue un importante crecimiento, dos títulos de tres, es meritorio para el trabajo que hemos hecho, pero obviamente no estamos satisfechos porque queríamos luchar por los tres, pero no se nos dio la oportunidad y lo que queda es pasar el trago amargo.

Hasta no titubeó en decir que pese a la derrota por el campeonato nacional, tienen claro el camino que deberán seguir para seguir buscando la tan ansiada copa 31.

“Claro que sí, porque nos ha dado resultados, fuimos el mejor equipo de Centroamérica invicto, el Torneo de Copa, pero por cuestiones del fútbol no se nos dio el resultado ante Herediano, pero hemos estado en las primeras posiciones luchando, siendo determinantes cuando debíamos hacerlo y lo importante ha sido formar una nueva familia que esperemos seguir por muchos torneos más”, finalizó.