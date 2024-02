Leonel Moreira revela el detalle que lo tiene orgulloso de imponer un nuevo récord en el fútbol nacional

Sus intervenciones han sido clave para que Leonel Moreira raje con que es el portero con más partidos en la primera división. (Rafael Pacheco Granados)

En una entrevista al sitio web del club, Leonel Moreira, guardameta de Liga Deportiva Alajuelense, contó cómo se toma el hecho que en el juego de este sábado ante Herediano se convertirá en el portero con más partidos jugados en la primera división, superando al excapitán del Saprissa, Erick Lonis.

El detalle que más lo enorgullece es que pondrá más felices de la vida a sus hijos, que lo consideran como un superhéroe.

“Eso es lo más importante para mí, que ellos tengan un buen reflejo del papá. Hay que hacer las cosas de la mejor manera, porque no solo mis hijos, hay un montón de niños que a uno lo admiran. Tal vez he cometido errores de los cuales me arrepiento, pero uno es humano y también tiene límites, y cuando uno los sobrepasa deja de pensar muchas cosas”, respondió.

Aunque es de los jugadores que resalta más lo grupal, en esta ocasión hizo una excepción a la regla.

“Soy un portero que no le da tanto énfasis a los números, a la cantidad de partidos y todo el tema estadístico. Sí me gusta trabajar día a día, partido a partido, preocuparme para estar siempre bien para el equipo. Lo que venga es añadidura, y es importante recibir este tipo de elogios, por decirlo de alguna forma, ya que también para uno como jugador es gratificante ver que el trabajo de uno se realiza de la mejor manera y, de paso, también ayuda para romper una que otra marca”, contó.

No dejó pasar la oportunidad de recordar los mejores momentos que ha vivido durante su carrera.

“Cada momento vivido a lo largo de mi carrera es importante. Desde el día que debuté en 2009 hasta el día de hoy me deja muchas cosas, me genera mucho orgullo y no puedo obviar una sola cosa porque todo me ha hecho ser la persona y el jugador que soy hoy. Especialmente, la persona que soy… tengo muy buenos recuerdos. También me he llevado mis golpes y de ahí he aprendido muchísimo. Siempre, con mi pensamiento, seguí para adelante, luchando y creo que al día de hoy, una vez más el fútbol me premia con este reconocimiento”, contó.