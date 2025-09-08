Liberia anota el gol más rápido del siglo y sigue en la cima del torneo

Diez segundos, cinco toques de balón, un centro y al fondo de la red, eso le tomó al Municipal Liberia abrir el marcador en el partido ante Sporting FC, en un gol con tintes históricos.

Adrián Chéves anotó a los diez segundos. (Municipal Liberia/Municipal Liberia)

Los pamperos anotaron en la primera jugada que hicieron la cual cerró el lateral Adrián Chéves cerca del punto de penal y de un zurdazo le dio sin pensarlo dos veces.

El estadio Edgardo Baltodano rugió con la acción no solo por adelantarse tan temprano en el marcador, sino porque según informó el club liberiano es el gol más tempranero en el fútbol nacional en el siglo XXI y el cuarto más rápido en toda la historia.

Los otros tres se dieron durante los 80 y 90, dos a los 8 segundos y uno a los 9, reportaron en FUTV.

Fernando Lesme y Luis Díaz disputan el balón. (Municipal Liberia/Municipal Liberia)

En el reporte, dijeron que el argentino Alberto Schenfeld anotó el gol más rápido en la historia de la Primera División de Costa Rica, a los ocho segundos en 1991 jugando para el Cartaginés y en ese mismo año Denilson Costa lo hizo para Limón con el mismo tiempo.

Sporting empató el juego a los 10 minutos, mediante la pena máxima, luego de un penal de Antonny Monreal sobre el extremo Luis Díaz.

La pena máxima la ejecutó de buena forma Erick “Cubo” Torres.

El gol del triunfo llegó al 75, en una jugada colectiva de los Coyotes. Chéves movió hacia Gabriel Leiva y este abrió por la derecha a Keysher Fuller, quien sacó un centro preciso a Waylon Francis y este anotó de cabeza.

Keysher Fuller puso las dos asistencias. (Municipal Liberia/Municipal Liberia)

Con el triunfo, Liberia vuelve al primer lugar, con 14 puntos y el Sporting por el contrario, es el último puesto de la tabla de posiciones, con solo cuatro unidades.