Líderes de la afición de Saprissa dan su posición sobre Vladimir Quesada y el partido ante Herediano

El Deportivo Saprissa se juega este viernes el pase a la final del torneo de Copa ante el Club Sport Herediano, un equipo que lo trae debajo del zapato en el torneo.

El juego será a las 8 de la noche en el estadio Ricardo Saprissa y es a un único partido. En caso de empate, la definición del ganador será mediante los lanzamientos de penal.

Herediano le ha ganado los dos partidos de la temporada regular a Saprissa. (Jose Cordero)

Herediano derrotó a Saprissa 2 a 1 en el partido de la primera vuelta, en la Cueva del Monstruo y 2 a 0 el sábado pasado en el Coyella Fonseca, por lo que los morados tienen una espinita metida.

Además, para echar más sal a la herida, Saprissa no ha podido en este torneo con los partidos importantes, con los juegos pesados, pues aparte de esos dos contra el Team, cayó en el clásico nacional ante la Alajuelense, 2 a 1 y no le pudo ganar al Real Estelí en los cuartos de final de la Copa Centroamericana.

Esas derrotas han puesto en entredicho la estabilidad del entrenador del Monstruo, Vladimir Quesada, pese a que Saprissa es el líder del torneo, el equipo más goleador y el menos goleado.

A favor, se debe decir que en esta temporada derrotó al Herediano en el duelo de la Supercopa, que se jugó antes del arranque del torneo y se ha impuesto a otro pretendiente al título, como lo es el Cartaginés, en tres partidos (Recopa, torneo regular y Copa Centroamericana).

La voz de la afición de Saprissa

Muchos piensan que una nueva derrota de Vladimir Quesada, rebalsaría el vaso de la paciencia y significaría su salida del banquillo morado.

Vladimir Quesada tuvo que irse desde el partido que perdimos en Nicaragua, le han dado exceso de confianza” — Jesús Fallas, peña Poder y orgullo

“Hay que apoyar siempre, pero a mi parecer, Vladimir Quesada tuvo que irse desde el partido que perdimos en Nicaragua, le han dado exceso de confianza”, expresó Jesús Fallas, Chucho, uno de los líderes de la peña morada Poder y orgullo.

“Me parece que Vladimir hace malos planteamientos, no sabe leer partidos y al equipo se le ve poco carácter y definitivamente hay jugadores a los que le falta demostrar porqué están en el más grande”, consideró.

Otra molestia que expresan los aficionados morados es la poca oportunidad que le dan a un jugador como Christian Bolaños.

“Lo que más me molesta es que lo hagan entrar tres minutos, eso no es justo, ¿qué puede hacer? Hay otros que no se dan cuenta en la institución que están”, expresó Hossemman Hernández, miembro de Morados Viajeros.

Hossemman dijo que una nueva derrota del equipo de Vladimir complicaría mucho la continuidad del entrenador, pero adelantó que también hay que ver la forma cómo pierde.

“Hace días que todo está en contra de Vladimir, si pierde sí se vería afectado, el peso es doble. El monstruo es la afición, en Saprissa manda la afición y me parece que sería un momento complicado”.

Hernández no tiene ninguna duda de que el juego de este viernes, Saprissa se debe imponer para empezar a mandar mensajes a los demás equipos.

El momento de Saprissa no es el mejor y aún así es el líder. (Jose Cordero)

“Es necesario ganar porque ya se sabe que Saprissa es el más grande, pero debe demostrarlo, no solo con títulos, hay que demostrarlo en la cancha y hay equipo para hacerlo”, manifestó.

Por eso, Mickey Cascante, dirigente de La Ultra, expresó que lo que queda es apoyar.

“Siempre Saprissa tiene que ganar, indiferentemente del rival de turno, entonces, tenemos que ir por los tres puntos ante Herediano, sino gana, para eso están Juan Carlos Rojas y su directiva. Nuestra tarea es ir a cantar, a apoyar y no meternos en esas cosas”, dijo.

La semifinal es a un solo partido, si queda empates van a penalitos. (Jose Cordero)

La aficionada Marta Méndez expresó que la mayoría de aficionados quieren fuera a Vladimir Quesada y que le han dado muchas largas al asunto.

“Yo creo que si Saprissa pierde lo deberían echar, hace rato debió pasar. Saprissa juega poco aunque ciertamente, ha tenido que lidiar con bajas importantes, como las de David Guzmán y Mariano Torres”, explicó.

La otra semifinal de Copa la jugarán el domingo a las 11 de la mañana, Liga Deportiva Alajuelense contra Guanacasteca.