Limón Black Star podría desaparecer si no resuelve rápido un tema pendiente

Limón Black Star podría desaparecer si no logra resolver un problema que le ha desencadenado otras broncas más.

Los caribeños han estado jugando sus partidos de local en la Liga de Ascenso en el estadio Ebal Rodríguez de Guápiles desde agosto del año pasado, luego de que el Comité de Licencias le prohibiera la utilización de la cancha del Juan Gobán, la cual es la sede limonense, aduciendo que la gramilla ya cumplió su vida útil.

Limón Black Star Jicaral Secoba Liga de Ascenso Torneo Apertura 2023 23 de abril del 2023 (RonaldRomanAlfro1-574-874 )

La Teja conversó con el presidente del club Cristian Williams, quien afirmó sentir impotencia por la realidad que atraviesa el equipo, ya que dice que la parte deportiva y lo financiero del equipo van en picada después de que los sacaron de su casa.

“La situación se vuelve insostenible, cuando tenés que estarte trasladando casi dos horas de Limón a Guápiles para jugar, todo se vuelve más caro, la ambulancia, el animador del estadio, entre otras cosas que conlleva la ralización de un partido”, mencionó Williams.

Además, el jerarca de los caribeños fue enfático en las pérdidas económicas que está teniendo el club.

“Alrededor de seis millones de colones al mes desde que tenemos que jugar afuera se tienen como pérdidas”, agregó don Cristian.

También mencionó que las finanzas de la institución ya están en números rojos.

“Diría que estamos en números rojísimos, si no encontramos la solución al problema lo antes posible, yo no sé lo que pueda pasar con el equipo”, declaró el presidente limonense.

Asimismo, Williams se mostró dolido con lo que puede perder la provincia del Caribe, en caso de que el cuadro limonense no se logre mantener.

“Limón es una de las provincias con mayor índice de pobreza en el país y el fútbol es una gran fuente de ingresos para muchos habitantes, por lo que perder al equipo repercutiría más allá de lo deportivo, los jóvenes no podrían desarrollar su talento en el futbol”.

Es importante mencionar que por esta situación, el club se ha tenido que desprender de varias figuras como Henrry Cúper, Dexter Lewis, entre otros.

Esto ha llevado al equipo a tener que echar mano a sus ligas menores, en la actualidad el 95% de la planilla está compuesta por futbolistas menores de los 23 años y a falta de pocas fechas para finalizar la fase regular, los limonenses marchan séptimos en la tabla de posiciones, a tres puntos del cuarto lugar.

Williams hizo un llamado a las autoridades del comité de Licencias.

“Ya se están haciendo los trámites respectivos para hacer el cambio de la cancha, pero parece que a algunas personas no les importa lo que pase en Limón, me consta que hay gramillas que no cumplen con los requisitos y si les permite su uso, por el bien del fútbol nacional ojalá que el equipo no llegue a desaparecer y cuando se tenga la solución al problema no sea demasiado tarde”, expresó el dirigente.