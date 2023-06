Lionel Messi confirmó que jugará en la MLS con el Inter Miami

El jugador Leionel Messi finalmente será jugador del Inter de Miami.

Lionel Messi, la estrella argentina del fútbol, dijo adiós al París Saint Germain. (FRANCK FIFE/AFP)

Luego de muchos dimes y diretes, el futuro del delantero argentino, de 35 años, quedó definido, gracias a una jugosa oferta de la MLS.

El argentino este miércoles dio una entrevista a los medios españoles Mundo Deportivo y Sport, desde su hogar en París, para revelar los detalles de la decisión que tomó.

“La verdad es que lo económico nunca fue un problema para mí, ni un obstáculo en nada. Incluso nunca llegamos a hablar del contrato ahora. Se pasó por encima una propuesta, pero nunca una propuesta formal, escrita, firmada, porque todavía no había nada y no sabíamos si se iba a poder hacer o no. Había la intención, pero no podíamos adelantar nada, incluso no hablamos de dinero formalmente. Si hubiese sido una cuestión de dinero me habría ido a Arabia o a otro lado. Me parecía muchísimo dinero y la verdad es que mi decisión de irme a otro lado no fue por dinero”, dijo en la entrevista.

El jugador llegaría al Inter de Miami, luego de dos temporadas en el París Saint-Germain.

“Tomé la decisión de ir a Miami, Todavía no tengo cerrado al cien por cien”, comentó.

El astro, que cumplirá 36 años, en los próximos días no pudo concretar su regreso al Barcelona y optó por el torneo de Estados Unidos para continuar su carrera profesional, a pesar de que también tenía una oferta histórica en Arabia Saudita.