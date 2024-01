Lionel Messi volvió a ganar uno de los premios más importantes que otorga el fútbol

El argentino Lionel Messi, considerado por muchos como el mejor futbolista de todos los tiempos, volvió a ganar uno de los premios más importantes que otorga el fútbol.

Messi sigue ganando galardones. (PAUL ELLIS/AFP)

La Pulga, quien no estuvo en la gala, repitió en Londres como mejor jugador de la FIFA. El futbolista argentino se hizo con el premio The Best del 2023, venciendo en la terna a Kylian Mbappé, futbolista del PSG, y a Erling Haaland, del Manchester City.

A pesar que no contaba para el premio su Copa del Mundo en Qatar 2022, el argentino ganó la Ligue 1 con el PSG y la Leagues Cupe con el Inter de Miami de los Estados Unidos. En dicho torneo, desde su debut, anotó diez goles en siete partidos para levantar el trofeo. En la MLS no lograron clasificar a los playoffs, y su cuenta quedó en un tanto y dos asistencias en seis partidos.

Con el nuevo galardón, Messi supera a Cristiano Ronaldo y al polaco Robert Lewandowski, ambos se quedaron con dos, mientras el argentino ya tiene tres, el que ganó en el 2019, el del 2022 y este.

Messi también ganó el Balón de Oro que otorga la revista francesa France Football, donde también es el máximo ganador, con siete.