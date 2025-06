Lionel Messi y el Inter Miami a horas de hacer historia en el Mundial de Clubes

El Inter Miami de Lionel Messi está a un paso de la mayor hazaña de su corta historia. Este lunes recibirá en su casa al Palmeiras brasileño, en un partido donde a ambos les basta con un empate para clasificarse a octavos del Mundial de Clubes.

Tras su 0-0 inicial contra el Al Ahly egipcio, el club floridano dio la sorpresa el jueves al vencer 2-1 al Oporto portugués con un tiro libre magistral del 10 argentino.

En la última jornada del Grupo A, las Garzas (4 puntos) solo pueden quedar eliminados si pierden ante el Palmeiras y el Al Ahly vence al Oporto con la suficiente diferencia de goles.

LEA MÁS: Lionel Messi maravilla en el Mundial de Clubes con un golazo de ensueño, veálo acá

Una clasificación a octavos sería un logro impensable hasta hace poco para los floridanos, que debido a su regularidad local juegan el Mundial por el país anfitrión, aunque no fueron protagonistas en la competencia internacional.

Fundado en el 2018, el Inter pasó de luchar en la parte baja de la MLS norteamericana a convertirse en el equipo de moda del campeonato con el fichaje de Messi en julio del 2023.

El astro argentino puso en el mapa al equipo floridano y, junto a sus excompañeros del Barça Sergio Busquets, Jordi Alba y Luis Suárez, elevó el nivel de un grupo que ahora sueña despierto.

En el Hard Rock Stadium de Miami, a las 7 p.m. hora tica, el Inter puede incluso alcanzar el primer puesto del grupo si vence al Palmeiras, líder actual por una mejor diferencia de goles.

La jornada del lunes: 1 p.m. Atlético de Madrid vs Botafogo y Seattle Sounders vs PSG. 7 p.m.: Porto vs Al Ahly e Inter Miami vs Palmeiras.