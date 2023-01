Lionel Scaloni habló sobre su futuro como técnico y reveló a cuál otra selección entrenaría

El técnico Lionel Scaloni habló de su futuro con la albiceleste. AFP. (FRANCK FIFE/AFP)

Lionel Scaloni brindó una entrevista a la prensa española en la que repasó lo que sucedió con la selección Argentina en la Copa del Mundo, así como sobre su futuro.

El entrenador habló con el programa “El Partidazo”, de la radio española deportiva Cope.

Si bien antes del Mundial de Qatar, el presidente de la federación argentina, Claudio “Chiqui” Tapia, había anunciado una extensión (de palabra) con Scaloni hasta el 2026, la situación no está resuelta. De hecho, el entrenador sostuvo que aún no tiene fecha la reunión con Tapia para avanzar en ese escenario. De todas formas, señaló que su atención no se centra en esa cuestión.

“Espero sentarme con el ‘Chiqui’ Tapia y ver si llegamos al acuerdo que queremos. Esa es la idea. No sé el día que voy a viajar. Estoy con la familia y disfrutando estos días.

“Tengo la mejor relación con el presidente de la AFA. Le agradezco la oportunidad que me dio de estar al frente de la Selección. Cuando vaya, anunciaremos lo que tenga que ser“, afirmó.

Scaloni aseguró que le gustaría seguir al frente del combinado local.

“Estoy bien donde estoy. Seguiré entrenando. Estar en la Selección me permite estar en mi casa, con mi familia, ver crecer a mis hijos”, señaló.

En tanto, el timonel no se cerró a otros desafíos profesionales en el futuro.

“En algún momento llegará el momento de dirigir un club“, afirmó. Scaloni se había desempeñado previamente al frente del plantel de la sub-20 y como asistente del Sevilla y de la selección albiceleste mayor, con Jorge Sampaoli, en el Mundial de Rusia 2018.

En ese sentido, también se mostró abierto a dirigir a otra selección, al ser consultado sobre la posibilidad. “¿Entrenaría a la Selección española? ¿Por qué no? Es mi segunda casa.

“Estoy enamorado de estar acá, de como me tratan. Cualquier argentino diría lo mismo”.

Vale recordar que Scaloni está radicado en Mallorca, donde vive con su mujer y sus hijos.