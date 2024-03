Lionel Scaloni, técnico de Argentina, confirma entre cinco y seis cambios para juego ante Costa Rica

Lionel Scaloni, entrenador de Argentina, expresó este lunes, en la conferencia de prensa previa al partido ante Costa Rica, que será este martes a las 9 de la noche, que podría hacer entre cinco y seis cambios, con relación al partido contra El Salvador, que ganaron 3 a 0.

Lionel Scaloni fue el técnico que hizo campeón del mundo a Argentina. (ESPN )

Lo que sí quedó claro de sus palabras es que el portero Wálter Benítez tendrá participación, pero no aseguró si será de titular o si ingresa como cambio.

LEA MÁS: Costa Rica vs Argentina: Esposa de Jero Freixas: “Hay que hacer mierda a los ticos”

Argentina y Costa Rica se enfrentan en un partido amistosos en el Coliseo de Los Ángeles. Argentina, campeón del mundo, se prepara para la Copa América. Costa Rica acaba de ganar el repechaje para estar presente en ese torneo, tras vencer 3-1 a Honduras.

“La idea es hacer cambios, vamos a hacer cinco o seis, no tenemos decidido si Wálter empieza desde el inicio o después, me gustaría darle la oportunidad, pero todavía no les dije el equipo a ellos, pero sí, la idea es hacer cambios”, expresó Scaloni.