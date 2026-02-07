Llegó la hora de la verdad para Javon East y su futuro en Israel

Javon East deja atrás la polémica y está listo para incoporarse a los entrenamientos de su nuevo club, el Hapoel Beer Sheva.

Este sábado, el equipo de Israel informó que el jamaiquino está listo para debutar con su nuevo club, luego de quedar fuera del Hapoel Haifa, equipo en el que jugaba desde enero del 2025, por firmar el contrato con el Beer Sheva, siendo aún integrante del Haifa.

Este sábado, el equipo confirmó que Javon ya puede jugar con el Hapoel Beer Sheva, equipo en el que estuvo el tico Jimmy Marín y que demandó al Deportivo Saprissa.

“El delantero Javon East se une al equipo inmediatamente y participará en el entrenamiento mañana (domingo). Buena suerte”, destacó el club en sus redes sociales.

Hace unos días, el delantero tuvo que disculparse en redes sociales, por el problema en el que se metió.

“Queridos fans del Hapoel Haifa. Lamento mucho la situación.No fue mi intención irrespetar al club o a los fans. Yo quiero y respeto a todos ustedes porque me han mostrado mucho amor y apoyo desde el primer día que firmé.Realmente, lo siento desde el fondo de mi corazón”, señaló en una historia en redes sociales.