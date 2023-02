Lo que dijo un jugador de Herediano sobre Alajuelense... ojo manudos

Al volante de contención del Club Sport Herediano Jefferson Brenes le preguntaron qué tiene que mejorar su equipo y terminó hablando de Alajuelense, lo que demuestra que tiene sangre en el ojo y los florenses quieren revancha.

Herediano enfrenta el domingo al Club Sport Cartaginés, en un duelo de mucha tensión porque los dos cuadros no pasan por su mejor momento. Ninguno está entre los cuatro primeros que da acceso a las semifinales.

Jefferson Brenes recordó que el Team quedó invicto el torneo pasado y perdieron la final. (Alonso Tenorio)

El juego será a las 11 de la mañana en el estadio Fello Meza de Cartago. Ambos cuadros perdieron en su última presentación.

Afición del Herediano está perdiendo la paciencia con un tema que ya los cansa

Brenes mencionó al equipo rojinegro cuando le preguntaron en qué puede mejorar el Team.

“Uniéndonos más, siempre hemos tenido un camerino fuerte, pensamos en grande, no estamos entre los cuatro primeros, el objetivo es buscar meternos entre los cuatro, ir buscanso la clasificación, ir paso a paso y sabemos también que la Liga hace un buen torneo, pero esto no es como empieza, es como termina. Nos pasó el año pasado, quedamos invictos y perdimos la final”, dijo el florense.

El volante también se refirió al ambiente que pueden encontrar en el Fello Meza, un estadio lleno y con un equipo necesitado de puntos.

El Team ha tenido un mal inicio de torneo. (Albert Marín)

“Es bonito ir a jugar a estadio lleno, en lo personal me gusta, esperemos que el domingo sea un bonito partido para todos”, consideró.

También expresó que siempre respaldan al técnico que esté, pero que no se dan los resultados y que desean buenos inicios. Reveló algo que el nuevo entrenador del Team, Jafet Soto, quien llegó por décima vez al banquillo rojiamarillo, imprime al grupo.

“Los técnicos que han llegado al Herediano han sido buenos, los resultados no son los indicados para ellos, con Jafet hemos retomado la alegría en el camerino, sabemos que aparte de la alegría tenemos que entrenarnos al doble. Es un arranque difícil, pero tampoco lo vemos malo, vamos a salir adelante, es una bonita revancha el partido del domingo y entre semana tenemos un partido difícil también”, añadió.

Los florenses reciben a Saprissa el próximo miércoles.

Están unidos

Mientras tanto, el asistente técnico del Herediano, Breanse Camacho, comentó que ha visto un grupo unido, fuerte y con mucha disposición al trabajo.

Florense Jefferson Brenes sobre sus espinilleras: “Siento que mi familia me cuida más de lo normal”

Añadió que en el momento que deba asumir algún recargo, por las funciones de Soto como gerente deportivo, lo hará y cree que no habrá problema de ningún tipo por la gran relación que tiene con el técnico.

“Ya he estado aquí en algunas ocasiones, también he estado con Jafet, no es nada nuevo, si hubiera que asumir algún recargo en algún momento, no hay problema, tenemos una coordinacion enorme, una buena relación, buena comunicación y no habrá nignua dificultad”, dijo.